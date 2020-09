Lo Staff di ProiezionidiBorsa lo aveva anticipato mesi fa, a fine luglio la Camera lo ha confermato. Quindi 200 euro al mese per ogni figlio a carico sarà la novità del 2021? Come sempre il problema sono le coperture economiche ma gli intendimenti del Governo sembrano questi. Dopo mesi di discussioni, il Parlamento potrebbe emanare una nuova norma a tutela delle famiglie. L’obbiettivo è superare l’attuale spezzettamento degli aiuti, riunendo quelli attuali in un unico assegno.

Questo potrebbe chiamarsi appunto assegno universale o assegno unico per le famiglie. In questo modo il Governo risolverebbe le criticità emerse per l’accesso ai bonus, assegni e detrazioni. Creerebbe anche uno strumento veramente progressivo in grado di supportare le famiglie nel difficile momento che stiamo vivendo. Secondo i relatori della norma, ovvero gli on. Lepri e Delrio, serviranno circa 22 miliardi contro i 15 necessari per le misure attuali. Pertanto, ora bisogna reperire i fondi!

I possibili beneficiari

Da quanto emerso dalle discussioni parlamentari ci sarebbero diverse novità rispetto alle norme attuali. Il nuovo assegno andrebbe alle famiglie con figli a carico per un arco temporale di oltre un ventennio. Il sussidio partirebbe infatti dal settimo mese di gravidanza per concludersi al compimento del ventunesimo anno di età. Il contributo dovrebbe mantenersi intero fino alla maggiore età, per poi scendere ed esaurirsi al compimento dei 21 anni. Secondo le ultime indiscrezioni i beneficiari sarebbero i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari se residenti in Italia da almeno due anni.

Avrebbero diritto all’assegno lavoratori dipendenti ed autonomi ed anche i disoccupati. Un’ulteriore novità potrebbe essere la possibilità di scegliere tra un assegno o un credito d’imposta. L’assegno universale sarebbe un’importante semplificazione per le famiglie oggi alle prese con le tante e diverse pratiche burocratiche per accedere ai sussidi.

200 euro al mese per ogni figlio a carico sarà la novità del 2021?

Gli importi saranno definitivi solo dopo aver reperito le risorse necessarie. Sembra comunque che l’assegno varierà sulla base di tre diverse fasce. Concorreranno alla definizione di queste categorie di accesso il reddito familiare e l’ISEE. Con ulteriori incrementi per famiglie numerose o per figli disabili. Le logiche di progressività potrebbero prevedere un graduale abbassamento dell’assegno per redditi più elevati. Su questi aspetti però è ancora troppo presto per avere delle indicazioni. In linea generale, nelle prossime settimane il Governo dovrà valutare la fattibilità delle varie proposte.

Molte aspettative riguardano gli aiuti europei in arrivo che dovrebbero sostenere le famiglie anche attraverso un taglio del cuneo fiscale. Per maggiori dettagli sul Recovery Plan e sui relativi benefici per i cittadini, ecco un nostro recente approfondimento.