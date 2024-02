Di recente, hanno fatto molto parlare le ultime scelte di Warren Buffett. Infatti, egli ha disinvestito l’1% su Apple e ha deciso di puntare su altri titoli, tra cui uno che è ormai un suo vero e proprio cavallo di battaglia, cioè Occidental Petroleum Corp, di cui ha acquistato 248 milioni di azioni in totale. Scopriamo adesso 2 titoli azionari che potrebbero invece essere a sconto e che fanno parte del suo portafoglio in questo momento.

Quando si investe nei mercati azionari, può essere di aiuto cercare di prendere spunto dalle strategie di chi ha guadagnato molti soldi.

Certamente non bisogna mai farlo alla cieca, dal momento in cui ognuno dovrebbe adattare gli investimenti alla propria situazione economica e mai viceversa. Tuttavia, capire come agisce chi accumula ricchezza e in che modo è riuscito a farlo può essere di grande utilità.

Stavolta vedremo 2 titoli del portafoglio di Warren Buffett che secondo gli analisti di Morningstar, una nota rivista del settore finanziario, potrebbero essere sottovalutati in questo momento.

Cosa vuol dire che un titolo è ”a sconto”?

Prima di procedere è doveroso rispondere a questa domanda. Un titolo a sconto, o sottovalutato, è uno che in questo momento viene venduto ad un prezzo inferiore al suo valore equo (fair value) calcolato in base bilancio dell’ultimo quinquennio.

2 titoli del portafoglio di Warren Buffett che potrebbero essere a sconto secondo gli analisti di una nota rivista: Charter Communications Inc.

Uno dei titoli in questione è Charter Communications Inc., che appartiene ad un fornitore di servizio via cavo, leader in America. Berkshire Hathaway (la colossale azienda di cui Warren Buffett è CEO) possiede circa il 2,6% delle sue azioni.

Il prezzo a cui vengono al momento scambiate le sue azioni è di 295,1 USD. Secondo il consenso (27 analisti) riportato dalla piattaforma Marketscreener la raccomandazione media sarebbe Accumulate e l’obiettivo di prezzo medio 383,8 USD. Questo è tutto ciò che c’è di più importante da sapere su questo titolo azionario del portafoglio di Buffett.

Kraft Heinz

Un altro che potrebbe essere a sconto è Kraft Heinz, di cui Berkshire Hathaway possiede il 26% delle azioni. Si tratta un noto marchio di produzione e commercializzazione di cibo industriale. Il suo attuale prezzo di mercato è 35,62 USD. Per il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (23 analisti) la raccomandazione è Accumulate mentre il prezzo obiettivo medio è 40,09 USD.

