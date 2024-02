Gli scenari più probabili per uno dei titoli azionari che ha maggiormente beneficiato del SuperBonus-Foto da pixabay.com

In questo articolo andremo a discutere gli scenari più probabili per uno dei titoli azionari che ha maggiormente beneficiato del SuperBonus. Stiamo parlando di EdiliziAcrobatica che negli ultimi tre anni ha visto crescere costantemente il suo fatturato.

I punti di forza e di debolezza

La società viene valutata positivamente da molti analisti per i suoi multipli di guadagno bassi e per il valore aziendale stimato a 0,7 volte il fatturato. La maggioranza degli analisti raccomanda l’acquisto del titolo, con una differenza significativa tra il prezzo attuale e quello obiettivo che suggerisce un notevole potenziale di apprezzamento al momento stimato in circa il 70%. Nel corso degli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno rivisto positivamente il loro giudizio sull’azienda, confermando una buona visibilità sulle future attività e una concordanza nei prezzi obiettivo.

Tuttavia, ci sono alcune criticità, come la mancanza di dinamica nelle prospettive di crescita degli utili, la valutazione relativamente elevata rispetto agli attivi tangibili e ai flussi di cassa generati. Le previsioni di crescita del fatturato sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi e il consenso degli analisti è diventato più negativo, con revisioni al ribasso delle stime di guadagno e dei prezzi obiettivo.

La view di ValueTrack sul titolo EdiliziAcrobatica

ValueTrack ha confermato il fair value di EdiliziAcrobatica a 20,00 € per azione dopo che l’azienda ha chiuso il 2023 con ricavi di 164,4 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti. Escludendo l’acquisizione di Enigma Capital, la crescita organica è stata del 7%. Nel quarto trimestre, i ricavi sono aumentati del 32% anno su anno, supportati dalle condizioni meteorologiche favorevoli e dall’aumento della domanda dei clienti, grazie alla partnership con Banca Sella. L’attività aziendale è continuata senza interruzioni, con l’apertura di 26 nuove filiali, 786 nuove assunzioni e una serie di nuovi contratti, clienti, partnership e rami d’azienda, portando a un’espansione e diversificazione del business.

Gli scenari più probabili per uno dei titoli azionari che ha maggiormente beneficiato del SuperBonus: le indicazioni dell’analisi grafica

Al momento la situazione sul titolo è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra i livello 11,57 € e 13,05 €. Solo una chiusura settimanale oltre uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, un break rialzista potrebbe favorire un allungo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Viceversa, un break ribassista potrebbe spingere le quotazioni lungo il percorso individuato dallo scenario indicato dalla linea continua.

