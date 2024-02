2 titoli che potrebbero essere a sconto per investire nel trend dell’Intelligenza Artificiale

Sfruttare i trend del momento per aumentare la probabilità di guadagnare sul mercato azionario è un’azione molto furba. Uno di quelli di cui più si sente parlare al momento è l’Intelligenza Artificiale. Si pensi, ad esempio, al grande successo avuto dall’applicazione ChatGTP, che tutti abbiamo usato almeno una volta. Vedremo, quindi, due titoli che potrebbero essere a sconto secondo alcuni analisti e che potrebbero anche permettere di cavalcare il trend dell’Intelligenza Artificiale nei prossimi mesi e anni.

La prima domanda che bisogna porsi quando si parla di titoli ”a sconto” è esattamente che cosa comporti questa definizione. I titoli sottovalutati, o a sconto, sono quelli che al momento potrebbero essere venduti ad un prezzo di mercato inferiore al loro valore equo, il cosiddetto fair value, negli ultimi 5 anni.

Le azioni di cui parleremo non solo potrebbero essere sottovalutate secondo alcuni analisti ma potrebbero rivelarsi ottimali per chi ha intenzione di investire in una delle tendenze del momento e cioè l’Intelligenza Artificiale, che sta facendo molto parlare di sé sia agli investitori che agli analisti. Infatti, molti titoli del settore tecnologico hanno conosciuto notevoli risalite proprio grazie a questo trend. Si pensi, ad esempio, ai noti ”Big 7” di Wall Street, che però non tratteremo in questa sede. Come al solito, scriveremo anche qual è il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma Marketscreener in merito ai titoli in questione.

2 titoli che potrebbero essere a sconto per investire nel trend dell’IA: Snowflae Inc.

Il primo titolo azionario di cui parleremo è Snowflake Inc., che secondo alcuni analisti potrebbe essere al momento sottovalutato.

Ma che cosa dice il consenso riportato dalla piattaforma Marketscreen in proposito? Secondo gli analisti (di numero 44) la raccomandazione sarebbe Outperform e il target di prezzo 222.8 USD. L’attuale prezzo di mercato sarebbe invece 232.4 USD.

Salesforce CRM

L’altro dei 2 titoli che potrebbero essere a sconto e che permetterebbero di investire nel trend dell’Intelligenza Artificiale è Salesforce CRM.

Riportiamo ancora una volta il giudizio del consenso degli analisti riportato da Marketscreener. Secondo questi ultimi, stavolta di numero 48, la raccomandazione sarebbe Accumulate e il target di prezzo è fissato a 289,9 USD.

L’attuale prezzo di mercato è invece 291,9 USD. Ecco, quindi, dei titoli che secondo alcuni analisti potrebbero essere a sconto e che sono ottimali per chi vuole investire nell’IA senza necessariamente puntare il proprio capitale su titoli come “I Magnifici 7” di Wall Street.

Lettura consigliata

Quando Eni staccherà i prossimi dividendi, ecco che cosa è stato annunciato