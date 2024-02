Lo scivolone di martedì sembra oramai un lontano ricordo. Come sembra esserlo anche i recenti dati dei prezzi al consumo migliori del previsto. Tutto sembra indirizzarrsi verso il soft landing e non la recessione a cui molti investitori puntavano. Le probabilità che ora i tassi verranno tagliati a marzo è quasi pari allo zero, e anche la data di maggio potrebbe essere messa fuorigioco dai dati che verranno pubblicati nella prossime settimane. Cerchiamo di rimarcare che nelle serie storiche in contesti similari i tassi sono rimasti elevati per molto tempo e i mercati, con i loro ribassi fisiologici sono saliti per diversi anni. Non abbiamo ragioni al momento per pensare che anche stavolta questo andamento non possa ripetersi. Quali sono le reali intenzioni di Wall Street?

Il primo semestre sotto osservazione

Le previsioni per il 2024, ottenute combinando il quarto anno del decennio con il quarto anno del ciclo presidenziale ci danno queste indicazioni:

I primi 5 mesi dell’anno dovrebbero portare a una fase laterale ribassista. Come possiamo mantenere il polso della situazione su base annuale?

Ci potrebbe essere di aiuto i dettami sulla tendenza come indicati dall’analisi tecnica classica: minimi e massimi crescenti disegnano una tendenza rialzista;

minimi e massimi descrescenti disegnano una tendenza ribassista.

Andremo a guardare questi swing su base trimestrale.

Ecco i livelli da non violare al ribasso fino al mese di marzo per mantenere al rialzo la tendenza annuale:

Dow Jones

33.300

Nasdaq C.

12.963

S&P500

4.238.

Questi dati cambieranno per il trimestre aprile/giugno.

I prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 15 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.773,12

Nasdaq C.

15.906,17

S&P500

5.029,73.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che al momento la tendenza annuale settata con il time frame trimestrale è saldamente rialzista. Per il breve termine leggiamo sui grafici la stessa tendenza.

Cosa manterrà intatto questo swing per i prossimi giorni?

Solo una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai seguenti livelli farebbe iniziare molto probabilmente un ritracciamento:

Dow Jones

38.059

Nasdaq C.

15.469

S&P500

4.910.

Oggi vogliamo dare un consiglio ai nostri Lettori e a tutti coloro che investino sui mercati. Ogni previsione non va mai presa per oro colato, chiunque la faccia. Chi investe i propri soldi deve mantenere impresso nella propria mente il “margine di errore”. In sostanza deve sapere che le cose potrebbero andare storte. Per questo motivo, si dovrebbero usare sempre delle tecniche di money management, sia per i trader di breve che di medio lungo termine.

