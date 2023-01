2 titoli bancari hanno dominato il Ftse Mib in questo inizio settimana

Inizio settimana col botto per 2 titoli bancari che hanno dominato il Ftse Mib in questo inizio settimana. Stiamo parlando di Banca MPS e Credem che con un rialzo del 5,42% e 5,09%, rispettivamente, hanno chiuso ai primi due posti della classifica dei migliori titoli azionari con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Visto questo exploit in una giornata tutto sommata tranquilla, cerchiamo di capire quale potrebbe essere il loro futuro.

Il titolo Banca MPS

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 23 gennaio a quota 2,138 euro, in rialzo del 5,42% rispetto alla seduta precedente.

Dopo sei sedute consecutive al ribasso le quotazioni hanno reagito con un rialzo come non si vedeva da un paio di settimane. L’incrocio ribassista di qualche giorno fa, quindi, potrebbe essere già giunto al capolinea. Decisive potrebbero essere le prossime sedute. Intanto possiamo notare come, visto l’andamento dei giorni precedenti, quota 2,25€ potrebbe giocare un ruolo chiave. Il suo superamento, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 3 €.

Da notare che il rialzo non ha visto un aumento importante dei volumi scambiati sul titolo. Inoltre, le quotazioni si trovano ben lontane dalla regione in cui sarebbero in ipercomprato. Infine, ricordiamo che Banca MPS è tra i tre migliori titoli del settore bancario per il rapporto prezzo su utili.

Il titolo Credem

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 23 gennaio in rialzo del 5,09% rispetto alla seduta precedente a quota 7,64 euro.

Il rialzo di Credem è di natura diversa rispetto a quello di Banca MPS. Innanzitutto un rialzo percentuale così importante non si vedeva sul titolo dal luglio 2022. Inoltre, è stato accompagnato da volumi in aumento di oltre il 300% rispetto alla media dei 5 giorni precedenti. Ciò vuol dire che il rialzo in corso è solido e, almeno per il momento, non presenta grossi problemi.

Da notare che con la seduta del 23 gennaio le quotazioni si sono portate in ipercomprato, ma questo non deve preoccupare.

Credem, quindi, tra i 2 titoli bancari potrebbe essere quello da preferire.

