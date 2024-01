Il noto magnate Warren Buffett è noto per investire in poche ma solide realtà. Questo gli ha fruttato guadagni incredibili, rendendolo famoso a livello mondiale. Scopriamo quali sono alcuni dei titoli azionari su cui, basandosi sul suo portafoglio, potrebbe essere interessante investire.

Warren Buffett è un rinomato investitore e magnate degli affari, noto come l'”Oracolo di Omaha”. È inoltre il CEO di Berkshire Hathaway, una delle società di investimento più grandi del mondo.

Il suo stile di investimento a lungo termine ha reso Buffett una figura leggendaria nel mondo degli affari. La sua strategia si basa sull’investire in poche società solide con un vantaggio competitivo sostenibile. Il 57,4% del portafoglio di Berkshire, che ha un valore di 367,5 miliardi di dollari circa, è investito in sole due aziende. Scopriamo quindi quali sono i titoli azionari prediletti dal CEO di Berkshire Hathaway.

2 titoli azionari prediletti dal magnate Warren Buffett

Il primo è Apple, che consiste nel 47,9% del portafoglio di Berkshire Hathaway. I motivi di ciò? Non solo la solidità di Apple, ma anche la sua capacità di prosperare in un mercato come quello tecnologico, che è in costante evoluzione. Dal 2014 al 2023 il fatturato dell’azienda è passato da 183 miliardi di dollari a 383 miliardi di dollari, un’ulteriore conferma della sua grande capacità di restare sulla cresta dell’onda e migliorarsi costantemente.

Il 2023 è stato un anno molto importante per le azioni Apple (AAPL) e il titolo ha registrato una crescita di oltre il 50%. Un dato già di per sé interessante, che lo diventa ancora di più se si considera che negli ultimi 5 anni la sua performance ha superato il 400%.

Bank of America (BAC)

Questo titolo rappresenta il 9,5% del portafoglio di Berskhire. Si tratta di un’azienda che ha affrontato un periodo turbolento e che ha completamente venduto le sue azioni nel 2010.

Ciò nonostante, già nel 2011 Buffett vi vide del potenziale di ripresa e acquistò 5 miliardi di dollari in azioni privilegiate. La sua decisione si rivelò quella giusta. Nel 2017, infatti, il prezzo delle azioni della Banca era salito da 7,14 dollari a 24 dollari. Quanto appena scritto è una dimostrazione della grande capacità visionaria di Buffett, che ha contribuito a renderlo uno degli uomini più ricchi al Mondo.

Ecco, quindi, 2 titoli azionari prediletti dal CEO di Berkshire Hathaway.

