2 date che gli investitori dovrebbero ricordare a gennaio 2024, ecco cosa accadrà

Il 2024 è appena iniziato ma ci sono già degli appuntamenti interessanti per tutti gli investitori. Il mese di gennaio, infatti, sarà molto importante per quelli a venire. Scopriamo perché.

Il 5 gennaio sono stati rilasciati i dati sull’occupazione americana. Si è trattato di un evento importante, siccome la Federal Reserve era in attesa di cenni di raffreddamento del mercato di lavoro prima di poter svoltare la propria politica monetaria. Tuttavia, gli appuntamenti importanti per questo mese di gennaio non sono finiti. Ecco quali sono le altre date da segnare sul proprio calendario.

2 date che gli investitori dovrebbero ricordare a gennaio 2024: il 13 gennaio

Mancano appena cinque giorni alle elezioni a Taiwan, che rappresenteranno un appuntamento davvero importante. Il motivo? L’orientamento politico del vincitore potrebbe influenzare i rapporti con la Cina.

Secondo i più recenti sondaggi, la vittoria potrebbe spettare al Partito Democratico Progressista. Ciò porterebbe ad un inasprimento dei rapporti tra Taiwan e Cina, con tutte le conseguenze del caso e, nella peggiore delle ipotesi, un’invasione militare dell’isola da parte della seconda potenza economica mondiale. Uno scenario che, certamente, si spera in ogni caso di poter scongiurare.

Il 23 gennaio

Appena dieci giorni dopo ecco un’altra data cruciale per gli investitori. Stiamo parlando del 23 gennaio, giorno in cui è prevista la riunione della Bank of Japan.

Perché è così importante? Gli investitori attendono ormai da tempo una svolta restrittiva della politica monetaria giapponese. Quest’ultima renderebbe più flessibile la variazione dei rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni e porrebbe fine al regime negativo di tassi di interesse.

Non resta che attendere questo giorno per capire se andrà effettivamente in questo modo. Dunque, ecco 2 date che gli investitori dovrebbero ricordare a gennaio 2024, poiché potrebbero rappresentare degli interessanti punti di svolta per i mercati.

