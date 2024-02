2 titoli azionari comprati da Warren Buffett recentemente

Le ultime scelte di Berkshire Hathaway (di cui Warren Buffett è CEO) hanno fatto molto discutere analisti e investitori. Sembra infatti che l’azienda abbia venduto l’1% delle azioni Apple in suo possesso. Questo titolo è sempre stato uno dei cavalli vincenti del portafoglio di Buffett, permettendogli di arricchirsi molto. Ciò nonostante, il colosso del settore tech continua ad incidere notevolmente sul portafoglio di Berkshire Hathaway. Vediamo però quali sono alcune delle più recenti acquisizioni di Buffett.

Molte persone si interessano alle strategie di investimento di coloro che ”ce l’hanno fatta”, cioè chi è riuscito a creare una grande fortuna grazie al trading.

Oltre a vedere cosa acquistano, infatti, può essere interessante apprenderne il metodo, cioè le ragioni che si celano dietro le scelte di investimento. Tuttavia, oggi vedremo 2 titoli azionari comprati recentemente dal CEO di Berkshire Hathaway e cioè Warren Buffett.

2 titoli azionari comprati da Warren Buffett: Chevron Corp

Il primo titolo che tratteremo è questo, di cui Buffett ha comprato in tutto 126 milioni di azioni. In realtà, questo titolo era già in suo possesso. Semplicemente, il CEO di Berkshire Hathaway ha comprato altre altre azioni, decidendo di puntarci in maniera più massiccia.

In proposito a questo titolo, il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (numero 26) porta per raccomandazione Accumulate e ha 178 USD come prezzo di obiettivo. L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è invece 154,6 USD.

Occidental Petroleum Corp

Buffett ha inoltre acquistato più azioni di Occidental Petroleum Corp, che faceva già parte del portafoglio di Berkshire Hathaway.

Ha fatto salire la quota a ben 248 milioni di azioni e ciò ha reso il titolo una delle più grandi scommesse di Buffett su Wall Street.

In proposito, il consenso degli analisti (di numero 24) riportato dalla piattaforma online Marketscreener ha per raccomandazione media Accumulate e fissa come prezzo obiettivo medio 66,79 USD. Il prezzo a cui attualmente vengono scambiate le azioni di questo titolo è 60,52.

Chi è Warren Buffett?

Il suo nome è certamente noto alla maggior parte delle persone che pratica trading. Infatti è uno degli investitori più ricchi e famosi al Mondo, noto come ”l’Oracolo di Omaha” grazie alla sua capacità di previsione nell’ambito degli investimenti finanziari.

Grazie alle sue abilità, ha trasformato la sua azienda e cioè Berkshire Hathaway – prima un’industria tessile in declino – in un vero e proprio colosso.

