I mercati internazionali con un forte rialzo dai minimi di ottobre (superiore al 20%) si avvicinano a gambe levate al primo setup annuale calcolato con i nostri metodi statistici ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi. In quella data si potrebbe formare un minimo/massimo, come avviene da oltre 20% con una probabilità vicina al 90%. Negli ultimi giorni i prezzi sembrano stanchi e sui nostri princiapli oscillatori si iniziano ad intravedere delle divergenze ribassiste. Wall Street è pronta per una discesa di diversi punti percentuali? Non ci sono ancora conferme dai prezzi ma la cautela deve essere alta, in quanto in contesti similari i prezzi dopo rialzi così forti hanno iniziato ribassi anche del 7/10%.

Una forte resistenza sui grafici giornalieri

Dai massimi di luglio 2023 e da quelli di ottobre dello stesso anno, come si vede dal grafico che segue, abbiamo fatto partire delle trend line e queste si incrociano sui livelli attuali. Forti della nostra esperienza storica, reputiamo che questi livelli di prezzo non verranno superati facilmente. I mercati potrebbero aver bisogno di ritracciare e potrebbero farlo anche velocemente.

Ecco come si sta formando il pattern: primo massimo il 12 febbraio, successiva discesa e poi rimbalzo fino alla seduta di venerdì. I prezzi si sono indeboliti ancora una volta nella giornata di venerdì scorso, non appena c’è stato un ulteriore contatto con la trend line, rispetto al 12 febbraio. Ora, secondo i nostri calcoli, se i mercati americani non segneranno subito un nuovo massimo e chiuderanno nei prossimi 2 giorni sopra il massimo del 12 febbraio, potrebbe iniziare un ritracciamento. Questo movimento eventuale potrebbe durare almeno fino al 7 marzo? Un rialzo o un ribasso che inizierà da oggi avrebbe come primo step proprio il 7 marzo. Se i prezzi arriveranno a marzo con un massimo, questo swing potrebbe portare con sè presagi negativi fino a tutto il mese di giugno, indebolendo tutta la struttura grafica dell’anno.

Wall Street è pronta per una discesa di diversi punti percentuali? I livelli da attenzionare per i prossimi giorni

I prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 16 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.627,99

Nasdaq C.

15.775,66

S&P500

5.005,57.

Siamo su livelli spartiacque a parer nostro. Infatti, in base ai nostri metodi, solo una chiusura giornaliera, confermata nei giorni successi da una chiusra settimanale, inferiore ai seguenti livelli farebbe cambiare il trend in corso dai minimi di ottobre dello scorso anno:

Dow Jones

38.038

Nasdaq C.

15.550

S&P500

4.920.

Staremo a guardare gli eventi che accadranno.

