3 titoli azionari europei ad alto dividendo nel 2024

Dopo aver visto alcuni dei titoli di Piazza Affari che garantiscono ottimi dividendi, passiamo a illustrarne alcuni europei. Anche questi ultimi sono noti per gli elevati rendimenti, che potrebbero permettere agli investitori un’ulteriore entrata costante. Scopriamo quali sono.

Ci troviamo in un momento storico in cui l’inflazione è elevata e gli investitori si chiedono su quali asset puntare per guadagnare soldi in Borsa.

Uno di questi sono sicuramente i mercati azionari. In particolare ci si potrebbe concentrare sulle azioni a sconto o comunque su quelle che garantiscono elevati dividendi. Queste ultime permettono di ottenere un ulteriore afflusso di reddito costante. Proprio per questo la maggior parte degli investitori è alla ricerca di titoli azionari di qualità e che garantiscano dividendi elevati.

Che cosa è un dividendo in poche parole

Rispondiamo prima di tutto a questa semplice domanda, ribadendo che un dividendo non è altro che una parte degli utili di una società che quest’ultima decide di distribuire ai propri azionisti.

3 titoli azionari europei ad alto dividendo per chi vuole investire nei mercati

I titoli di cui tratteremo potrebbero essere tra quelli che garantiscono tra i maggiori dividendi in Europa, almeno secondo quanto riportato dalla classifica del portale Marketscreener.

Il primo è Capricorn Energy PLC, una società energetica indipendente che si occupa di petrolio e gas. L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 113,4 GBX. Il consenso degli analisti (di numero 5) riportato dalla piattaforma dà per raccomandazione media Accumulate e come target di prezzo medio 2,239 USD.

Diversified Energy Company PLC

Un altro interessante titolo azionario europeo che garantirebbe dividendi con elevati rendimenti è Diversified Energy Company PLC, che appartiene a sua volta al settore energetico. Nello specifico, si occupa della produzione, della commercializzazione e del trasporto di gas naturale e liquidi associati.

Attualmente le sue azioni vengono scambiate a 952,2 GBX. Per il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (numero 6) la raccomandazione media è Buy e il target di prezzo medio è invece 31,73 USD.

Vediamo l’ultimo di questi 3 titoli azionari europei ad alto dividendo.

AMSC Asa

Chiudiamo con questo titolo, che appartiene ad una società finanziaria navale. Il prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è attualmente 27,1 NOK.

Per il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (di numero 3) la raccomandazione media è Accumulate e invece il target di prezzo medio è di 2,216 USD.

