Sai che oltre al nostro oroscopo ne esistono anche tanti altri? La tradizione astrologica cinese, ad esempio, offre spunti molto interessanti a tutti coloro che sono interessati a saperne di più del proprio futuro. A differenza di quella occidentale, si basa sul calendario lunare e assegna i segni zodiacali a seconda dell’anno e non del mese di nascita. Questi sono dodici e anni nomi e significati completamente diversi. Secondo l’oroscopo cinese, il prossimo mese sarà particolarmente fortunato per alcuni segni in particolare. Scopriamo quali sono.

2 segni cinesi che potranno acquisire ricchezza nel prossimo mese

Maggio sta per giungere al termine e gli appassionati di oroscopo o i semplici curiosi si chiedono che cosa aspettarsi dal mese che comincerà a breve. Quali saranno i segni zodiacali cinesi più fortunati negli investimenti finanziari? Scopriamolo a breve.

Il primo sarà sicuramente la Scimmia, un segno noto per essere un creativo. Le stelle, infatti, fomenteranno questa sua vena e gli permetteranno di sfruttarla anche da un punto di vista lavorativo. Pertanto, avrà modo di mettere da parte un bel gruzzolo da reinvestire. Potrebbe anche essere il momento giusto per cominciare a valutare l’acquisto di un immobile, prima che arrivino tempi meno fortunati.

Appartengono a questo segno tutti i nati nel 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016. Vediamo adesso l’altro dei 2 segni cinesi che potranno acquisire ricchezza nel prossimo mese e che saranno quindi fortunatissimi.

Serpente

Uno dei segni più intelligenti dello zodiaco cinese, oltre che un astuto stratega. Ama avere sempre tutto sotto controllo ed è molto carismatico, qualità che gli permettono di spiccare in modo particolare in contesti lavorativi.

Durante il mese di giugno avrà l’occasione di fare importanti conoscenze che potrebbero portargli numerosi vantaggi dal punto di vista della carriera. Sarà il momento migliore per fare affari propizi e uno dei migliori dell’anno per mettersi in gioco con gli investimenti finanziari. La fortuna gli arriderà. Appartengono al Serpente tutti i nati negli anni 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

