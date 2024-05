2 segni zodiacali cinesi che potrebbero diventare ricchissimi: è scritto nelle stelle

Sai che non esiste solo il nostro oroscopo ma anche quello cinese? Quest’ultimo si basa sul calendario lunare invece che su quello solare. Inoltre, assegna i segni zodiacali non in base al mese di nascita, bensì all’anno. Ecco le maggiori differenze. Molte persone, per completezza, scelgono di consultare anche questo oroscopo per avere lumi sul proprio futuro. A breve vedremo quali sono i segni zodiacali cinesi che sarebbero destinati a diventare ricchi o che quanto meno hanno le stelle dalla loro parte quando si tratta di fare affari fortunati o di intraprendere carriere molto redditizie.

2 segni zodiacali cinesi che potrebbero diventare ricchissimi

La mentalità innata di alcuni segni zodiacali li spinge maggiormente verso il successo rispetto ad altri. Secondo l’oroscopo cinese, il migliore sotto il quale nascere è quello del Drago. Infatti, è uno dei 2 segni zodiacali cinesi che potrebbero diventare ricchissimi. In particolare, questa creatura mitologica è associata al successo e ad una mentalità forte e dominante, che rende coloro che vi appartengono dei veri e propri leader stimati da chiunque.

Insomma, è scritto nelle stelle che il Drago sia destinato ad avere molti più soldi rispetto agli altri segni, in media. Appartengono a questo segno tutti coloro che sono nati negli anni 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024.

Il Cane

Questo segno zodiacale cinese tende ad allacciare molto facilmente rapporti umani con persone di successo. Si tratta di una caratteristica che può aiutarlo a fare networking e quindi ad entrare nel cosiddetto ”giro che conta” e, di conseguenza, a guadagnare molti più soldi della media.

Infatti, i rapporti sociali sono di vitale importanza per chi ha intenzione di scalare le gerarchie a lavoro e fare davvero successo. Inoltre, questo segno tende anche ad avere molta fortuna negli investimenti finanziari e nel mercato immobiliare.

Appartengono al Cane i nati negli anni 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018.

Lettura consigliata

2 libri rarissimi che hanno un valore esorbitante