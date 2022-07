Chi vuole seguire la dieta mediterranea per rimettersi in forma ha nell’estate una grande alleata. La bella stagione è il momento perfetto per mangiare cibi salutari che giovano alla salute. Il caldo spinge a consumare piatti leggeri che aiutano a combattere il sovrappeso e a ritrovare la forma, ma anche ad abbassare il colesterolo. Basti pensare al maggiore consumo di pesce tipico dell’estate.

Spesso molti confondono dieta con privazione. In realtà fare dieta significa seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. Chi segue una dieta non deve necessariamente privarsi del consumo di alcuni cibi come per esempio la pasta. Un buon regime alimentare prevede una varietà di alimenti da consumare in misura equilibrata.

Una dieta equilibrata che aiuti a ridurre il peso e a ritrovare la forma, potrebbe aiutare anche alla riduzione del colesterolo nel sangue. I cibi estivi tipici della dieta mediterranea, privi di colesterolo, sono moltissimi. Tuttavia per combattere il grasso nel sangue non occorre necessariamente limitarsi alle insalate. Ad esempio chi ama la pasta può deliziarsi con primi a base di pasta di semola di grano duro.

2 piatti estivi anti colesterolo da preparare con un ingrediente speciale

La pasta di semola di grano duro si ottiene impastando semola di grano duro con acqua. Viene anche definita pasta secca. La pasta di semola di grano duro è ricca di potassio e di vitamina B3 ma è assolutamente priva di colesterolo. Questa qualità rende questo alimento un prezioso alleata del cuore. Non solo, la pasta di semola integrale può favorire l’attività intestinale.

Tuttavia la pasta di semola di grano duro ha anche uno svantaggio, è molto calorica. Il consumo di 100 grammi di questo prodotto apporta all’organismo oltre 350 calorie. Quindi chi ha problemi di peso deve consumarla con molta moderazione.

Due piatti tipici dell’estate

La pasta alle sarde e la pasta alla sorrentina sono due piatti tipici dell’estate che possono essere fatti con pasta di semola di grano duro.

La pasta con le sarde è un piatto molto economico e soprattutto ricco di omega 3. Prepararla è semplicissimo. Per una porzione si possono utilizzare 80 grammi di pasta, un etto di sardine fresche e un filetto di acciuga sotto sale.

Anche per una porzione di pasta alla sorrentina servono 80 grammi di pasta di semola di grano duro. Si può utilizzare della pasta corta per esempio dei tortiglioni. Poi occorreranno 70-80 grammi di mozzarella di bufala e circa un etto e mezzo di pomodorini, oltre a 20 grammi di caciocavallo grattugiato.

Chi ha il colesterolo alto deve stare attento ad alcuni molluschi

Questi due 2 piatti estivi anti colesterolo si preparano molto velocemente. Ma chi soffre di colesterolo alto deve stare attento a ciò che mangia. Molti ignorano che alcuni cibi insospettabili hanno un alto contenuto di questa sostanza. Per esempio non tutto il pesce è privo di questo grasso. Potrà sembrare incredibile ma alcuni molluschi, quasi immancabili sulle tavole degli italiani in estate, sono ricchi di colesterolo. Una zuppa od uno spaghetto ai frutti di mare potrebbe anche costituire un’insidia per la salute cardiovascolare. Quindi chi ha valori alti, dovrebbe fare molta attenzione a mangiare solo i molluschi privi di questo grasso.

Approfondimento

Abbasserebbe il colesterolo e i trigliceridi e aiuterebbe contro i chili di troppo questo piatto delizioso e velocissimo da preparare