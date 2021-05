La Sicilia ha molti sentieri, sparsi in ogni direzione, alcuni percorrono lunghissime distanze, altre più brevi. Certo, è molto impegnativo pensare di dover affrontare ore di cammino. Ma non è solo la destinazione, spesso l’obiettivo è tutto quello che si ammira prima di arrivare.

Non servono poi per forza chilometri di strada per immergersi nella natura e apprezzare il silenzio, bellissime costiere da sogno, paesaggi da cartolina.

Ecco 2 percorsi trekking facili da fare nella splendida Sicilia per godere di viste da urlo tra mare e montagna.

Area protetta di Capo Milazzo

Capo Milazzo, sul Mar Tirreno a Messina, un promontorio che si affaccia a picco sul mare, area marina protetta. Si snodano diversi sentieri tra la verde montagna e l’azzurro del mare. Si parte da diversi punti di interesse per osservare sia dall’alto che dal basso. Esistono escursioni più semplici e più difficili, dove si potranno ammirare i resti della Tonnara di Sant’Antonino, una torretta neogotica, reperti archeologici, la “Piscina di Venere”. Tra ulivi secolari e vegetazione selvaggia, il panorama lascerà senza fiato, un’esperienza unica da fare, scegliendo per iniziare un livello di difficoltà basso.

Monte Catalfano, sul golfo di Palermo

Un altro dei 2 percorsi trekking facili da fare nella splendida Sicilia per godere di viste da urlo tra mare e montagna è Monte Catalfano. A pochi passi da Bagheria, un’oasi di vera natura, dal fascino unico.

Insediamenti punici e resti del passato a Solunto, Capo Mongerbino, Capo Zafferano, dove scogli a picco sul mare e insenature si susseguono. Si trovano grotte di diversa natura e forma, inoltre la zona è frequentata da rapaci che si possono apprezzare sulle pareti rocciose. Lungo il cammino si incontrano piante selvatiche, tra cui varie specie di orchidee profumatissime, palme nane e un parco archeologico di grande rilievo.

In poche ore si potrà godere di un angolo di paradiso a due passi dalla città che, lascerà senza fiato. Da percorrere assolutamente, anche con i più piccoli.