Avere una pelle ben tenuta è un buon biglietto da visita per risultare impeccabili e curate. Per fortuna, però, non è necessario un patrimonio e basta partire da una base fondamentale, ovvero una giusta detersione. Per questo oggi spieghiamo come evitare inutili sprechi di soldi e avere la pelle splendida e luminosa con pochi euro è facile se si segue questo trucco.

Ingredienti

Gli ingredienti per circa un flacone:

a) 65 grammi di infuso di camomilla freddo;

b) 5 grammi di glicerina;

c) 25 grammi di olio di riso.

Il procedimento da seguire per ottenerlo

La ricetta per preparare questo struccante fai-da-te è molto semplice. Basta infatti munirsi di questi tre elementi che abbiamo elencato qui sopra.

Quindi munirsi di un bilancino da cucina e mettere in una tazza 65 grammi di acqua e inserire al suo interno una bustina di camomilla non solubile.

Mentre si aspettano i cinque minuti di infusione, prendere le altre grammature e inserirle in una piccola tazza e mescolare con una paletta i due ingredienti.

Una volta che risultano amalgamati aggiungere il liquido e continuare a mescolare. Ecco pronto un semplicissimo struccante a base di ingredienti totalmente naturali.

Può essere utilizzato per circa tre mesi. Per applicarlo basta prenderne una piccola noce ogni sera e strofinarla sul viso. Quando tutto il make-up si sarà sciolto, rimuovere i pigmenti con un batuffolo di cotone e poi sciacquare il viso con acqua tiepida.

Oggi abbiamo spiegato qual è il metodo per evitare inutili sprechi di soldi e avere la pelle splendida e luminosa: con pochi euro è facile se si segue questo trucco. Se si è interessati a scoprire altri metodi per risparmiare, basta leggere questo articolo dedicato alla spesa al supermercato. Per leggerlo basta cliccare qui: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.