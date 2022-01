Tra le tante gioie di queste feste, ci sono i dolciumi, che non si riescono proprio ad evitare. A Natale e a Capodanno, infatti, avremo certamente gradito dolci e panettoni al cioccolato. Quest’ultimo rappresenta uno dei condimenti più apprezzati in assoluto. Inoltre, se fondente, è anche salutare e presenta molteplici benefici per la salute. Tuttavia, può accadere che proprio nel mezzo della festa o della cena, ci ritroviamo i nostri abiti o le tovaglie, sporche cioccolato. La macchia è scura e pastosa, quindi la prima reazione è la preoccupazione. Sì, perché le macchie di questo tipo potrebbero essere davvero difficili da eliminare ma non è il caso di disperare. Ciò, soprattutto se si agisce con tempestività. Ebbene, qui, indicheremo fantastici rimedi casalinghi per rimuovere le macchie di cioccolato da vestiti e tessuti, facilmente ed efficacemente, senza rovinarli. Importante, anzitutto, distinguere gli interventi da effettuare, a seconda che le macchie siano fresche o secche.

Si consideri che, spesso, i normali detersivi falliscono nella loro missione di smacchiamento. Tuttavia, esistono rimedi casalinghi, fai da te, molto più efficaci dei prodotti che acquistiamo al supermercato. Basta utilizzare, semplici ingredienti, quali: ghiaccio, borotalco, farina, bicarbonato, detersivo per piatti e aceto. Tuttavia, come indicato, va fatta una sostanziale differenza tra la macchia fresca e quella secca. Vediamo, anzitutto come utilizzare il ghiaccio. Esso risulta efficace sulle macchie fresche, in quanto raffredda la zona interessata e impedisce al tessuto di assorbire lo sporco. Basterà solo strofinare il cubetto sulla macchia per pochi minuti e ci accorgeremo che questa si sbiadirà gradualmente. Ciò, fino a scomparire del tutto. Prima di procedere, però, è consigliabile posizionare un panno pulito sotto il tessuto da trattare. Altro metodo utile sulle macchie fresche di cioccolato, è il borotalco, che pure assorbe facilmente lo sporco. Esso, va tamponato picchiettando con le dita sulla zona da trattare, in modo da far penetrare la polvere nelle fibre. Poi, lasciare agire per qualche minuto, per poi passarvi un panno asciutto e pulito, eliminandone l’eccesso. Infine, inserire l’indumento in lavatrice per procedere con il classico lavaggio. La farina va utilizzata allo stesso modo.

Altri rimedi intelligenti per rimuovere le macchie

A questo punto, veniamo ad un rimedio che risulta efficace sulle macchie secche. Si tratta di utilizzare: bicarbonato di sodio, detersivo per piatti e aceto. Vediamo come. In primo luogo, versiamo sulla zona da trattare, un cucchiaino di bicarbonato ed uno di detersivo per piatti. Poi, lasciamo agire per circa 15 minuti e, dopo, versiamo sulla zona mezzo bicchiere di aceto bianco. In seguito, lasciamo ancora agire per qualche minuto. Infine, sciacquiamo con cura e procediamo con il classico lavaggio a mano o in lavatrice.