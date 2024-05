Sai che esistono alcuni libri che hanno acquisito un grande valore nel tempo? Nella maggior parte dei casi sono le prime edizioni di opere diventate poi famosissime. In alcuni casi, quando furono pubblicate i loro autori erano ancora sconosciuti o semisconosciuti. Con il tempo, poi, hanno venduto milioni di copie e i loro romanzi sono stati riediti in diverse occasioni. Le primissime edizioni, dalla tiratura più limitata, hanno pertanto acquisito grandissimo valore con il passare degli anni, essendo praticamente diventate introvabili. Proprio per questo, fan e collezionisti ne sono alla ricerca e sono disposti a pagare cifre da capogiro per venirne in possesso. Scopriamo quali sono e a quanto ammonta il loro valore in questo momento.

Ecco i 2 libri rarissimi che hanno un valore esorbitante: Harry Potter e la Pietra Filosofale

Quello che abbiamo descritto è esattamente il caso della primissima edizione del primo libro della saga di Harry Potter, fortunata opera di J.K. Rowling. Ci riferiamo a quella uscita nel 1977 sotto l’editore Bloomsbury, che ha avuto una tiratura di soli 500 esemplari. Il valore? Va dalle 4.000 alle 7.000 sterline.

La prima edizione di questo libro è caratterizzata da una serie di errori che la rendono immediatamente riconoscibile. Ad esempio, a pagina 53 la parola ”wand”, cioè bacchetta, viene ripetuta due volte. Vediamo un altro dei 2 libri rarissimi che hanno un valore esorbitante. Come vedremo, l’autore è un altro dei più conosciuti e apprezzati dall’attuale generazione di lettori e anche da quella immediatamente passata.

La prima edizione di IT di Stephen King

A differenza di J.K. Rowling, quando scrisse IT Stephen King era già un autore famoso. Pertanto, questo libro ricevette una tiratura notevolmente meno limitata. Il valore della prima edizione in lingua originale è di circa 300 dollari. Quella italiana, invece, ammonta ad un prezzo che si aggira tra gli 80 e i 95 euro.

Entrambe le prime edizioni sono decisamente meno rare rispetto a quella di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Ecco il motivo per cui il prezzo a cui la prima edizione di IT viene rivenduta, sebbene notevole per un libro, è comunque di gran lunga inferiore rispetto a quello dell’opera che abbiamo citato in precedenza, che viene praticamente venduta a peso d’oro. Si consideri inoltre che il prezzo originale della prima edizione dell’opera di King era di poco più di 22 euro, quindi è indubbio che il suo valore sia cresciuto moltissimo.

Lettura consigliata

Qual è la borsa di Louis Vuitton più costosa in assoluto?