Ecco i 3 segni che saranno più sfortunati negli investimenti durante la settimana del 20 maggio

Molte persone si affidano all’oroscopo allo scopo di avere lumi sul proprio futuro in merito all’amore, alla vita di tutti i giorni e ai futuri guadagni. Proprio per questo, lo consultano periodicamente. Oggi vedremo le previsioni in merito alla settimana che sta per cominciare e cioè quella del 20 maggio. Nello specifico scriveremo dei segni zodiacali che saranno più sfortunati negli investimenti. Infatti, le stelle non saranno affatto in loro favore. Scopriamo quali sono.

Abbiamo già visto che la settimana del 20 maggio vedrà predominare dei segni zodiacali in particolare: il Leone, il Toro e i Pesci. Infatti, le stelle gli permetteranno di tirare fuori tutte le loro doti positive, che sfrutteranno per incrementare i propri guadagni. Alcuni di loro, inoltre, avranno l’occasione di ricevere una promozione a lavoro o persino di acquistare casa facendo un vero e proprio affare. C’è però anche il rovescio della medaglia. Dunque, ecco i 3 segni che saranno più sfortunati negli investimenti durante la settimana che sta per cominciare.

L’Acquario

Il primo di questi segni è l’Acquario, uno dei più creativi in assoluto dello zodiaco. Purtroppo, questa sua dote positiva non potrà niente contro l’influsso negativo delle stelle, che lo renderà distratto a lavoro e negli investimenti. Ciò potrà costargli qualche perdita anche importante.

Il consiglio? Meglio risolvere i problemi che lo affliggono e poi dedicarsi a cercare di guadagnare in Borsa. Farlo quando si sta pensando ad altro è un azzardo.

Ecco i 3 segni che saranno più sfortunati negli investimenti: l’Ariete

Ecco un altro segno che non potrà vantare di guadagni grazie agli investimenti durante la prossima settimana. Dopo un aprile molto fortunato, infatti, l’Ariete è ormai in perdita da tempo. Il mese di maggio, nel complesso, non è stato e non sarà dei migliori per questo segno, almeno da un punto di vista economico. Tocca stringere i denti fino a giugno.

Scorpione

Purtroppo, neanche lo Scorpione sta passando un buon mese di maggio. Anche la prossima settimana non gli porterà novità positive. Si consiglia anche a questo segno di evitare di fare investimenti azzardati. Non è certamente il periodo giusto, dal momento in cui le stelle non sono dalla sua parte.

Lettura consigliata

Grandi guadagni per 3 segni zodiacali nella settimana del 20 maggio