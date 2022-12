Incantevole film nuova uscita di dicembre da vedere e serie da non perdere assolutamente su Netflix

Se non sappiamo mai cosa vedere su Netflix nell’articolo seguente scopriremo quali serie TV e quali film guardare nel mese di dicembre.

Freddo e gelo hanno ormai fatto largamente ingresso nelle nostre giornate e nelle nostre abitazioni. Pertanto, oltre a sapere come mantenere calda praticamente tutta casa a costo zero, potrebbe essere utile anche qualche suggerimento su cosa guadare.

Netflix infatti ha annunciato le nuove uscite di dicembre tra cui una in particolare sembra assolutamente da non perdere. Nel corso dell’articolo vedremo di quale incantevole film nuova uscita di dicembre stiamo parlando e in più consiglieremo qualche serie da vedere.

Un nome una garanzia

Il film approdato nell’abbondante catalogo dei film Netflix vanta da un lato un soggetto dal fascino intramontabile, dall’altro un regista d’eccellenza. La pellicola in questione è Pinocchio di Guillermo Del Toro. Il piccolo burattino nato dalla penna di Carlo Collodi, il cui vero nome è Lorenzini, non ha bisogno di presentazioni.

Mentre il regista, per chi non lo conoscesse, è un autentico maestro del genere fantasy ed ha regalato al pubblico titoli del calibro di La Forma dell’Acqua, Hellboy e Il Labirinto del Fauno. Da non confondere tuttavia con Benicio Del Toro, che abbiamo visto in Snatch – Lo strappo ad esempio, con il quale non corre nessuna parentela.

La tradizione della favola più nota al Mondo e lo spirito visionario del regista, danno vita a un prodotto originale e sfizioso. Infatti la trama è leggermente rimaneggiata, a partire dall’ambientazione temporale durante il fascismo.

Incantevole film nuova uscita Netflix e qualche serie da recuperare

Rispetto alla favola di Collodi le tinte sono più adulte e noir ma il messaggio e la grazia di questa bellissima storia rimangono intatti. Pertanto chi ama il cinema e chi è affezionato a questo racconto senza tempo si affretti a recuperare questo film.

Tuttavia Netflix è nota, oltre che per i tantissimi film, anche per le bellissime serie TV.

Rimanendo in tema fantasy, la notte di Natale uscirà la nuova stagione di The Witcher, storia del cacciatore di mostri ispirato all’omonimo videogioco.

Se invece stessimo cercando qualcosa che ci lasci con il fiato sospeso tra enigmi e sospetti, Inside Man potrebbe essere la scelta giusta. Qui troviamo un prete protestante accusato di aver commesso un gravissimo crimine. Fin dove può spingersi un essere umano, qualunque sia il suo ruolo, pur di proteggere la propria famiglia? Lo scopriremo nel corso di questa mini serie della durata di appena 3 puntate.