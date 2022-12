Divoreremo questa pazzesca serie Netflix apprezzata in tutto il Mondo da vedere tutta d’un fiato

Non bastano le parole per descrivere la bellezza e la complessità di questa sconvolgente serie Netflix. Di seguito vedremo di quale serie ricca di suspense e colpi di scena stiamo parlando.

Le serie televisive moderne hanno radicalmente cambiato l’approccio dello spettatore nei confronti di determinati prodotti. Se infatti una volta dovevamo attendere l’appuntamento settimanale per scoprire i risvolti della nostra serie preferita, oggi non è più così. Attraverso le piattaforme di streaming, infatti, oggi è possibile immergersi, e molto spesso perdersi, nelle tante serie dall’inizio alla fine grazie alle puntate già raccolte.

Ulteriore mutamento è senza dubbio la qualità delle serie proposte, che a pieno titolo diventano oggi prodotti di grande spessore con effetti e regia degni dei migliori film. Non fa eccezione la serie che proporremo in seguito, uscita nel 2017, ma di cui ancora si sente l’eco.

Avanti e indietro

Parliamo nello specifico di Dark, serie targata Netflix Germania, di cui non potremo fare a meno. Infatti, divoreremo questa pazzesca serie Netflix che racconta viaggi e paradossi nel tempo. La storia è ambientata nella mite Winden, piccola cittadina tedesca scossa dalla scomparsa di un bambino di 11 anni nel 1986. Per i successivi 33 anni nulla accadrà nella tranquilla cittadina, fin quando non avverrà una nuova misteriosa sparizione. Stavolta del piccolo Mikkel, anch’egli di 11 anni.

Questa sparizione metterà in moto una serie di eventi macchinati dai vari personaggi, che saranno dapprima turbati dalla scomparsa per poi rimanere sconvolti dai risvolti della faccenda. Tutti i personaggi scopriranno che le loro vite sono collegate, in modo spesso sconvolgente, ma totalmente inaspettato.

Divoreremo questa pazzesca serie Netflix incollati allo schermo

La psicologia dei protagonisti è complessa e incredibilmente strutturata e nel corso della serie ne vedremo la genesi attraverso le loro esperienze passate. Passato, presente e futuro saranno, dunque, indissolubilmente legati tra loro da un filo rosso scaturito da un terribile evento. Nulla è scontato e, minuto dopo minuto, la narrazione degli eventi si fa più fitta e quello che sembrava certo poco dopo non lo è più.

La serie ha riscosso un successo globale ed è stata apprezzata unanimemente per la regia, la storia, gli effetti visivi e l’abilità della narrazione. Dark è composta da sole 3 stagioni per un totale di 26 puntate e pertanto non catalogabile tra le serie infinite e molto impegnative.

Oltre questo Mondo

Se siamo appassionati del genere fantascientifico, Dark si piazza di diritto tra le serie da recuperare assolutamente, ma non finisce qui. Se amiamo i paradossi della fisica e del tempo, ma anche il buon cinema, Netflix mette a disposizione diversi titoli. Impossibile non citare lo splendido Interstellar, diretto da Christopher Nolan, bellissimo e struggente ad ogni visione.

Pertanto, nelle fredde serate invernali, magari da arricchire con qualche semplice dolcetto fatto in casa, non perdiamoci questi prodotti da vedere assolutamente su Netflix.