È incredibile ma questo francobollo vale 150.000 euro. Ecco qual è

Il mondo del collezionismo è molto vasto e include infatti i più svariati ambiti. C’è persino chi è alla ricerca dei francobolli più rari che siano mai stati messi in circolazione. D’altronde, pensandoci bene, ciò non dovrebbe sorprendere. Un francobollo è un importante e interessante pezzo di storia e può dirci molte cose sul momento che sta vivendo una determinata nazione o un regno. In questo caso, tratteremo di un francobollo che con il passare del tempo ha assunto un elevato valore. Qual è? Scopriamolo.

È incredibile ma questo francobollo vale 150.000 euro

I francobolli antichi, purché in buone condizioni, possono essere spesso rivenduti a prezzi molto elevati. Ad esempio, i francobolli del Regno delle Due Sicilie del 1858 hanno un grandissimo valore. Furono gli ultimi ad essere emessi dagli stati preunitari e il 1/2 grana rosa, il più ricercato di questa serie, raggiunge un valore di 1.400 euro.

Ma non è questo il francobollo a cui ci riferiamo nel titolo, come si sarà ben capito. Di quale si tratta, infatti, lo diremo a breve.

Governo Garibaldino da 1/2 tornese

È incredibile ma questo francobollo vale 150.000, è rarissimo e riprende proprio la stampa del 1/2 grana rosa. Infatti, una volta giunti a Napoli, i garibaldini si basarono su quello e lo convertirono in 1/2 tornese.

Il francobollo in questione, infatti, appare identico. Sulla stampa è rappresentato lo stemma circolare del Regno delle Due Sicilie (che gli è valso il nome di Trinacria). Tuttavia, al posto della G di ”grana rosa” appare la T di ”tornese” e il colore del francobollo non è rosa, ma è blu. Ovviamente è molto difficile, se non impossibile, che ad oggi sia in possesso di un francobollo così raro ed ecco perché viene rivenduto ad una cifra che a molti può sembrare folle.

