6 piante che non sapevi fossero perfette da mettere in camera da letto e pulire l’aria

Tanti pensano che non sia possibile tenere delle piante in camera da letto ma in realtà queste 6 sembrerebbero particolarmente indicate.

Spesso ci si chiede se mettere una pianta ornamentale in camera da letto sia consigliabile o meno. In molti ritengono che tenere una pianta in camera mentre si dorme potrebbe sottrarre ossigeno causando problemi al fisico o alla qualità del sonno. Questa credenza dipende dal fatto che le piante, di notte, consumano ossigeno producendo anidride carbonica. Tutto vero ma in realtà la quantità di anidride carbonica prodotta da una singola piantina in camera è davvero minima. Il tutto chiaramente dipende dalle dimensioni delle piante e da quelle della camera da letto.

Pertanto fin quando metteremo qualche piccola piantina in camera non ci sono effetti nocivi, al contrario potrebbero avere risultati benefici. Alcune piante sono in grado di trattenere alcune sostanze presenti nell’aria ripulendola. Di seguito vedremo 6 piante che non sapevi fossero perfette da tenere in camera.

Quali scegliere

Talvolta ci preoccupiamo di cose che conosciamo solo per sentito dire non curandoci di problemi molto più comuni e diffusi come l’umidità. A tal proposito potremmo provare a ridurre l’umidità in casa utilizzando qualche furbo rimedio.

Tornando alle piante cominciamo con la classica sansevieria, pianta dalle foglie allungate e dal colore giallo-verde. Oltre alla credenza Feng Shui di riuscire ad attrarre soldi e fortuna, la sansevieria avrebbe la capacità di trattenere le tossine presenti nell’aria.

Rimanendo in tema di buon auspicio non possiamo non citare il tronchetto della felicità, ovvero la dracena. Anche in questo caso la cultura popolare vuole che possedere una di queste piantine serva ad attrarre denaro e buona sorte ma questo non è certo il pregio principale di questo vegetale. La dracena sembrerebbe in grado di trattenere sostanza potenzialmente dannose come l’anidride carbonica stessa.

6 piante che non sapevi fossero perfette per la zona notte

Stesse proprietà possono essere associate alla zamioculcas, detta zz plant. Questa è in grado di ornare elegantemente gli spazi notte prelevando dall’aria sostanze nocive. È inoltre incredibilmente resistente a batteri e parassiti.

Segue in classifica la bellissima croton, pianta dal fogliame abbondante e rigoglioso che pare riesca a trattenere benzene e formaldeide nell’aria.

Di piccole dimensioni con foglie larghe e verde smeraldo è poi la calathea. Facilissima da coltivare e di dimensioni ridotte, questa piantina è perfetta per arredare piccoli spazi come appunto le camere da letto. Anche in questo caso, alla calathea verrebbero associate proprietà depuranti dell’aria aiutandola a rimanere pulita.

Ultima ma non per importanza è poi il falangio, detta “pianta ragno” dalle lunghe foglie e in grado di trattenere sostanze come il monossido.

Insomma ora che conosciamo queste piante siamo pronti ad un piacevole riposo, magari scaldando il letto con qualche soluzione a basso costo.