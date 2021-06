Stare al volante richiede massima attenzione e prudenza. Sono veramente tante le cattive notizie che apprendiamo da giornali o telegiornali riguardanti morti in incidenti stradali.

Una minima svista o disattenzione può causare effetti devastanti per noi stessi e per chiunque possa trovarsi coinvolto in questa catastrofe.

Le stime preliminari dell’ISTAT per il periodo gennaio-settembre 2020 contano più di 90000 casi di incidenti stradali con un numero totale di feriti pari a 123061 e 1788 morti.

Sono tante le distrazioni che potrebbe indurci o che inducono a commettere gravi errori al volante. Molte di queste sono sanzionate dal Codice della Strada, come ad esempio usare il cellulare al volante oppure guidare senza cintura.

Spesso però qualsiasi guidatore non è perfettamente a conoscenza di tutti i 245 articoli presenti nel codice. A volte sono tante le infrazioni che commettiamo e spesso non riusciamo nemmeno a credere che queste siano regolamentate a livello giuridico.

Il vademecum del buon automobilista

Proprio quest’insieme di leggi, rappresenta un mezzo di tutela dell’ordine da mantenere in strada. Sarebbe impossibile mettere un piede fuori casa e non rischiare la propria vita, senza le leggi contenute in questo codice.

In realtà gli automobilisti e più in generale tutti coloro che si prestano a circolare in strada dovrebbero ben conoscere le regole da rispettare. Non cadiamo in errore dato che andremo a vedere proprio 2 comportamenti impensabili alla guida che rischiano di farci beccare multe.

Particolare attenzione soprattutto va prestata quando ci sono delle modifiche o delle integrazioni ai comportamenti illegali sanzionabili.

2 comportamenti impensabili alla guida che rischiano di farci beccare multe

Capita spesso, principalmente in estate, di aprire il finestrino e poggiare il braccio per godere di un po’ d’aria fresca. Molti penseranno che non sia un comportamento grave. Invece non è così. In realtà non c’è un articolo specifico che vieta di mettere il braccio sul finestrino ma questo comportamento é scorretto e soggetto alla giurisdizione ampia dell’art 141 che impone al conducente di avere sempre il controllo del veicolo.

Infatti secondo il dettato “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie…”. Quindi chi tiene anche una mano fuori dal volante può incorrere in una sanzione da 41 a 168 euro più la rimozione di 1 punto dalla patente.

Altro tema molto dibattuto, è l’utilizzo del clacson. Anche qui il Codice della Strada, all’art.156 spiega che chi utilizza per motivi futili il clacson ed in maniera molesta incorre in una sanzione sempre da 41 a 168 euro. Tra l’altro, se i suoni prodotti sono intollerabili potrebbe essere applicato l’art.659 del codice penale.