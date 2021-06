Questa volta gli utenti dell’iPhone hanno avuto una brutta sorpresa. La casa madre ha fatto scaricare il nuovo software ma purtroppo ora gli utenti fanno i conti con uno spiacevole episodio. Infatti la batteria dello smartphone è a corto di energia a causa dell’aggiornamento.

La protesta sul web

Prima era solo un sospetto ma ora leggendo i vari forum dedicati al tema sembra che effettivamente sia così. Intanto da Apple nessun chiarimento. Probabilmente i tecnici stanno effettivamente monitorando la situazione prima di dare indicazioni utili.

Intanto però gli utenti in possesso di iPhone si ritrovano la batteria a secco in poche ore. Un problema che riguarda l’intera gamma degli smartphone più in voga del momento.

Tutta colpa del sistema operativo?

Ora l’attenzione è molto alta dopo che la scritta “batteria scarica” appare con anticipo rispetto a qualche giorno fa. L’aggiornamento del sistema operativo ha giocato un brutto scherzo. Perciò ora tutti hanno puntato il dito contro iOS 14.6, reo di sottrarre energia alla batteria del Melafonino.

Il dramma di avere una batteria scarica

Oramai con gli smartphone facciamo veramente di tutto e cerchiamo in tutti i modi di preservare sia la batteria per non rimanere a secco ma anche il software per garantire una certa stabilità all’apparecchio. Dunque non appena la casa madre segnala un aggiornamento non perdiamo un minuto proprio per questo motivo. Stavolta, però, l’aggiornamento del sistema operativo ha creato un problema di non poco conto.

Utenti su tutte le furie

La durata della batteria di svariati iPhone ha subito un danno enorme e perciò i possessori sono nel panico assoluto.

I nostri Esperti hanno visionato un video pubblicato su iAppleBytes dove sono stati mostrati le prestazioni di sette modelli iPhone. Ebbene i possessori di SE 2016, 6S, 7, 8, XR, 11 e SE 2020 hanno notato una sensibile riduzione della durata della batteria di questi particolari apparecchi.

La batteria dello smartphone è a corto di energia a causa dell’aggiornamento

L’aggiornamento del sistema operativo con iOS 14.6 ha ridotto in modo drastico la durata della batteria degli iPhone prima indicati. Risultati che fanno venire la pelle d’oca poiché la riduzione si aggira tra il 5% per gli apparecchi più datati e il 13% per quelli di ultima generazione.