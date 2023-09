2 bond dai rendimenti annui super fino quasi al 7% e che strabattono i BTP

Molte obbligazioni aziendali quotate sul mercato rendono molto più dei titoli di Stato italiani. In particolare due bond corporate hanno tassi di interesse che sfiorano il 7% annuo lordo

Chi è alla ricerca di un rendimento superiore ai titoli di Stato potrebbe prendere in considerazione i corporate bond. Le obbligazioni emesse da aziende, in alcuni casi possono rendere molto di più dei titoli di Stato italiani, e qualcuna può raggiungere anche il 7% annuo lordo. È il caso delle due obbligazioni che andremo ad analizzare in questo articolo. Tra l’altro una delle due ha una cedola veramente strepitosa, e pari al 7,75% annuo lordo. Ma prima di scoprire quali sono questi 2 bond e come poterli acquistare, approfondiamo velocemente cosa sono i corporate bond.

Le obbligazioni aziendali strumenti d’investimenti ingiustamente trascurati

I corporate bond sono obbligazioni emesse da società private che hanno bisogno di denaro per ampliare o diversificare la propria attività imprenditoriale. Così come lo Stato emette obbligazioni governative per raccogliere denaro tra i risparmiatori, allo stesso modo fanno le aziende con le obbligazioni aziendali. Nel primo caso si presta denaro allo Stato, nel secondo caso all’azienda emittente.

I corporate bond offrono un rendimento maggiore rispetto ai titoli governativi, ma sono anche più rischiosi. Il grado di sicurezza dei corporate bond dipende dal rating dell’impresa emittente. In generale uno Stato dovrebbe offrire garanzie maggiori rispetto ad una azienda. Eppure ci sono titolo obbligazionari di aziende, di solito multinazionali, che hanno un rating, e quindi un grado si garanzia, maggiore di molti Stati, compreso il nostro.

2 bond dai rendimenti straordinari: Telecom finance e Pemex

Telecom finance e Pemex sono due bond emessi negli anni passati da Telecom Italia e dalla società petrolifera messicana Petroleos Mexicanos. Il bond Telecom finance (Isin XS0161100515), ha una durata residua di 10 anni, infatti la scadenza è nel 2033. Porta in dote una cedola annua straordinaria, del 7,75% annuo lordo. Al momento di questa analisi il titolo aveva un prezzo di 107,4 centesimi ed un rendimento a scadenza del 6,6% lordo.

Il bond emesso da Petroleos Mexicanos (Isin XS0213101073), ha una vita residua molto più breve, infatti verrà rimborsato tra poco meno di un anno a febbraio del 2025. Il titolo porta in dote una cedola di tutto rispetto, pari al 5,5% lordo annuo. Al momento dell’analisi il titolo aveva una quotazione di 99,9 centesimi, quindi quasi alla pari. Acquistato a questo prezzo, il bond offre un rendimento del 5,5% lordo annuo, se detenuto fino al momento del rimborso.

Come investire in questi 2 titoli

Questi 2 bond dai rendimenti elevati, sono quotati sulla Borsa italiana, quindi è facile per un risparmiatore acquistarli. Per acquistare questi titoli, è possibile usare il proprio intermediario, bancario o finanziario, oppure operare dal web attraverso l’home banking. Il lotto minimo per l’obbligazione Telecom è di 1.000 euro nominali, ma è di 10.000 euro nominali per il bond Pemex. E per chi ha fretta e vuole un investimento di brevissimo periodo potrebbe puntare su un titolo di Stato che scade a Natale.

(n.d.r. Un consiglio: quando si cercano dei rendimenti sui mercati finanziari non si dovrebbe mai guardare al rendimento potenziale ma al rischio e al proprio profilo e asset finanziario. Inoltre, si deve studiare e informarsi su cosa si fa realmente e avere chiari i rischi di quello che si fa. Tutto potrebbe essere rischioso senza nemmeno rendersene conto.)