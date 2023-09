Quanto possono rendere 30.000 euro da oggi alla fine dell’anno per farsi un bel regalo di Natale

Investendo 30.000 euro da adesso a dicembre, si potrebbe ottenere un discreto guadagno. Ecco le 3 soluzioni più sicure e convenienti per investire dei soldi fermi sul conto corrente e farsi un bel regalo di Natale.

Se hai 30.000 euro sul conto da investire e vuoi un rendimento garantito in 3 mesi, titoli di Stato o conto deposito sono la soluzione. Queste due soluzioni ti permetteranno di guadagnare senza rischiare di perdere il tuo capitale, inoltre ti garantiranno degli interessi per tre mesi. Ecco su quale conto deposito o titoli di Stato meglio puntare per avere i maggiori rendimenti e con gli interessi farsi un regalo di Natale

Perché BOT, BTP e conti deposito sono sicuri e garantiti

I BOT, i BTP e i conti deposito sono tre strumenti d’investimento che offrono una remunerazione certa e predeterminata al momento della sottoscrizione. Sono prodotti sicuri perché i BOT e i BTP sono titoli di Stato emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi questi titoli godono della garanzia sovrana dello Stato italiano. Inoltre, hanno una durata molto breve (3 mesi), quindi sono poco esposti alle oscillazioni dei tassi di interesse e dei prezzi di mercato.

I conti deposito sono conti bancari che prevedono il vincolo delle somme depositate per un periodo prestabilito. In cambio offrono all’investitore un interesse più alto rispetto ai conti correnti, che oggi può superare anche il 5% all’anno in determinate condizioni. Sono prodotti garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), che copre fino a 100.000 euro per ogni cliente per ogni banca.

Quanto possono rendere 30.000 euro investiti nel BOT scadenza dicembre 2023

Il BOT scadenza dicembre 2023 (codice ISIN IT0005523854) è un titolo di Stato a zero coupon, ovvero che non paga cedole periodiche. Il rendimento si ottiene dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale. Il BOT può essere acquistato da chiunque sulla piattaforma MOT di Borsa italiana, a partire da un investimento minimo di 1.000 euro nominali.

Al momento della stesura dell’articolo il prezzo del BOT era di 98,93 centesimi. Acquistato a questo valore e mantenuto fino alla scadenza, il rendimento sarebbe del 3,4% effettivo netto. Quindi investendo 30.000 euro si otterrebbe un guadagno di 245 euro al netto di imposte e commissioni.

Col BTP scadenza novembre 2023 si può guadagnare di più?

Il guadagno del BOT non è male, ma scopriamo se investendo in un BTP scadenza novembre 2023 si può guadagnare di più. Il BTP scadenza novembre 2023 (codice ISIN IT0005482309) è un Buono poliennale anomalo, perché non paga nessuna cedola. Di fatto è uno zero coupon e quindi si comporta come un BOT. Il rendimento si ottiene solamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso (o di vendita se precedente al rimborso).

Al momento della stesura dell’articolo il BTP aveva un prezzo di 99,14 centesimi. Acquistato a questo prezzo e mantenendolo in portafoglio fino alla scadenza, il rendimento netto sarebbe dello 0,8%. Investendo 30.000 euro nominali si spenderebbero circa 29.800 euro, comprese le commissioni. Quindi il guadagno finale sarebbe di circa 200 euro, meno il 12,5% delle imposte.

Quanto si guadagnerebbe investendo 30.000 euro nel conto deposito?

Quanto possono rendere 30.000 euro investiti nel conto deposito che offre il rendimento maggiore? Ricordiamo che un conto deposito a 3 mesi è un conto bancario che vincola le somme depositate per una durata di 3 mesi. Perciò offre un tasso di interesse più alto rispetto ai conti correnti o ai conti deposito liberi. Il rendimento si ottiene dagli interessi maturati sulle somme vincolate.

Al momento di questa analisi il migliore conto a 3 mesi offriva un rendimento del 4% lordo annuo. Naturalmente il rendimento va rapportato alla durata del prestito, che è di 3 mesi. Quindi il rendimento effettivo lordo potrebbe essere attorno all’1%. Investendo 30.000 euro, il guadagno netto a scadenza sarebbe di circa 210 euro

Conclusione

Il BOT ha un rendimento che è di poco superiore a quello del conto deposito e a quello del BTP con pari vita residua. Con 245 euro possiamo farci un bel regalo di Natale. Naturalmente chi non ha esigenza di ritirare i soldi dopo 3 mesi, può puntare su scadenze più lunghe e ottenere guadagni maggiori. Per esempio, investendo per 6 mesi in alcuni titoli si può guadagnare molto di più.