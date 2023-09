Dopo un breve periodo di sbandamento il titolo Unicredit strappa al rialzo e riconquista, complice anche l’andamento di Leonardo, lo scettro di migliore performer da inizio anno sul Ftse Mib con un rialzo di circa il 75%.

Le raccomandazioni degli analisti

Dopo anni molto difficili che hanno portato le quotazioni dai massimi storici in area 180 € ai minimi storici in area 6 €, sembrerebbe che il titolo abbia ritrovato la strada del rialzo portandosi sopra quota 23 €. Nonostante questo forte rialzo, però, Unicredit rimane uno dei titoli più amati dagli analisti.

Come si vede dal grafico seguente, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 31%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico il titolo è visto sottovalutato di circa il 2%. Nello scenario più ottimistico, invece, le quotazioni di Unicredit esprimono una sottovalutazione di oltre il 60%.

La raccomandazioni media dei 24 analisti, poi, è “Compra adesso” con nessuna indicazione di rating peggiore di Mantieni.

Unicredit strappa al rialzo, accelerazione rialzista in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 20 settembre in rialzo del 4,74% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,10 €.

Era da marzo di questo anno che non si vedeva un rialzo giornaliero così forte sulle azioni Unicredit. Le quotazioni, quindi, hanno rotto con decisione la resistenza in area 21,965 € e accelerato al rialzo. A breve, però, le azioni Unicredit potrebbero andare incontro a una nuova prova di forza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si trovano in prossimità dei massimi annuali che già in passato hanno frenato l’ascesa del titolo. Quanto accadrà, quindi, in prossimità di area 23,49 € potrebbe essere decisivo per il futuro della banca guidata da Andrea Orcel.

Il superamento della resistenza potrebbe spingere le quotazioni verso area 25 €. In caso contrario, il prezzo di Unicredit potrebbe nuovamente andare a toccare area 21 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Vuoi attirare un mucchio di soldi e fortuna ad ottobre? Ecco le 3 piante che devi tenere in casa: lo dice il Feng Shui