A nord del Cilento in pieno parco naturale, si trova uno dei borghi medioevali più belli e affascinanti, assolutamente da visitare.

Sorge sul colle S. Angelo ed in cima è situato il Castello dell’Abate, fondato dall’Abate Costabile e costruito per difendere i cittadini dagli attacchi dei Saraceni.

In questo articolo descriviamo lo splendido borgo del sud dai tramonti mozzafiato e mare cristallino che ha ospitato il set di un famoso film.

Il borgo di Castellabate ha cinque accessi. Quello principale è il Vaglio e si trova proprio nei pressi del castello e del Belvedere di San Costabile, una delle terrazze più belle del Cilento.

Da questa terrazza situata a picco sul mare, è possibile ammirare un bellissimo panorama sulle frazioni marine, sull’isolotto di Punta Licosa e osservare dei tramonti meravigliosi.

Grazie alla sua particolare bellezza, il borgo è diventato protagonista del famoso film ‘Benvenuti al Sud’ con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Questo film ha dato la possibilità di far conoscere questa piccola cittadina che si affaccia sulla splendida frazione marina di Santa Maria di Castellabate.

Nel borgo vengono organizzati dei veri e propri tour che danno la possibilità di percorrere tutti gli ambienti dove è stato girato il divertentissimo film.

Il centro del borgo è costituito da vicoli suggestivi, casette di pietra e bellissimi scorci.

Andando giù verso il mare, alla frazione di Santa Maria troviamo la torre Perrotti e la sua spiaggia con il lungomare.

Proprio in questi luoghi si sono svolte le scene finali del film, con la sagra e i fuochi di artificio.

Da visitare è la location ‘le Gatte’ con il suo porticciolo. È costituita da antichissime arcate risalenti al dodicesimo secolo. All’interno, grazie alla presenza del ristorante ‘Le Gatte’ è possibile cenare tra le antiche mura.

Visitare Castellabate significa godere di una esperienza turistica, gastronomica, storica e balneare davvero straordinaria ed indimenticabile.