Da diverse settimane si sono susseguite figure grafiche che ci sembravano trappole per orsi. Ed erano giuste le nostre considerazioni. Infatti si stava invece configurando quello che oggi sembra essere con elevate probabilità, un pattern rialzista di lungo periodo. Questo evento ci fa legittimamente chiedere se fra poco si strapperanno di mano i Bitcoin. Andiamo a studiare i grafici della criptovaluta alla ricerca di una risposta attendibile.

Un pattern che in situazioni similari ha sortito effetti molto positivi sui prezzi

Gli strumenti finanziari tendono a muoversi allo stesso modo, e sembra, che a determinate condizioni, rispondano allo stesso modo. Analizzando il time frame settimanale, notiamo subito che la 200 settimane ha virato al rialzo, mentre la 400 e la 600 sono strutturate nella stessa direzione. Questo probabilmente fa ritenere che il Bitcoin possa essere vicino a un’esplosione dei prezzi. Sarà così?

A cosa potrebbe portare questo pattern rialzista sulla criptovaluta?

Nel momento in cui scriviamo il Bitcoin euro segna i 22.516,63 con un rialzo intraday del 9,28%. Cosa attendere da ora in poi?

Se la chiusura di seduta del 17 marzo sarà superiore ai 21.250, in base a nostri calcoli statistici, ci sono probabilità superiori al 90% che il movimento rialzista possa continuare per molto tempo.

Infatti, la candela che si sta formando da inizio mese sembra di ripartenza definitiva.

Fra poco si strapperanno di mano i Bitcoin? Potrebbe essere molto probabile

Se questi swing verranno confermati nelle prossime settimane, il primo obiettivo da raggiungere entro 12 mesi potrebbe essere quello di 43.900 segnato nel marzo del 2022. Al momento, un nuovo punto di inversione ribassista è posto in chiusura settimanale inferiore ai 18.455.

Come al solito si procederà per step, ma dopo diversi mesi di una fase ribassista, ora le condizioni per risalire di medio lungo periodo sembrano molto elevate. Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

