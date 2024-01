11 azioni che si potrebbero comprare per cavalcare l’andamento dell’economia di Pechino, il parere di Barclays

Vuoi investire nel mercato azionario? Ecco alcune delle azioni che, secondo Barclays, potrebbe essere conveniente acquistare per chi sta seguendo la situazione del mercato cinese e ha intenzione di servirsene a vantaggio del proprio portafoglio.

La performance di Pechino sull’azionario è stata molto deludente a partire dal 2021, come si intuisce anche dal dimezzamento dell’indice MSCI China che avvenne durante quell’anno. La situazione non è migliorata in seguito alla pandemia, anche a causa della scelta di Pechino di ridurre la leva finanziaria e optare per favorire la stabilità economica. Secondo Fidelity International, tuttavia, tale rallentamento sarebbe dovuto perlopiù a fattori ciclici.

Infatti, afferma che storicamente la Cina ha attraversato cicli economici di tre o quattro anni, caratterizzati da fasi di riduzione della leva finanziaria seguiti da periodi di solide performance di mercato.

La ripresa dell’economia cinese

Gli analisti di Fidelity International sottolineano anche che nel corso di quest’anno potremmo finalmente assistere ad una ripresa dell’economia cinese.

È l’ora di tornare a puntare su Pechino? Sembrerebbe di sì, dal momento in cui il Paese sta attraversando un periodo di rapido incremento della produzione e un’ascesa nella catena del valore. La Cina sta inoltre assumendo un ruolo di leadership in settori emergenti.

Da sottolineare anche la peculiare situazione del settore immobiliare, in crisi dal 2021, anno in cui i volumi delle transazioni immobiliari sono scesi del 30-40% dal picco e le nuove costruzioni sono crollate del 60%. Tuttavia, per gli analisti di Barclays, sarebbe proprio dal settore immobiliare che potrebbe scaturire presto qualche interessante novità.

11 azioni che si potrebbero comprare per cavalcare l’andamento dell’economia di Pechino

Per Barclays, nel corso di quest’anno assisteremo al lancio di nuove misure di sostegno politico da parte dell’autorità cinese che avverranno anche sotto forma di investimenti in infrastrutture e nel settore manifatturiero di alta gamma.

Se i fondamentali macro cinesi dovessero davvero migliorare nel corso del 2024, questi sarebbero alcuni dei migliori titoli su cui sarebbe possibile puntare secondo gli analisti di Barclays:

JCDecaux;

LVMH;

Cie Financiere;

Mercedes Benz;

Bayerische;

Porsche;

Swatch;

Burberry;

Kering;

Volkswagen;

Prosus.

In caso di ripresa di economia cinese – sottolinea il portale Borsainside – sembra proprio che ad essere premiate sarebbero principalmente le azioni del settore automotive europeo. Quindi, ecco 11 azioni che si potrebbero comprare per cavalcare l’andamento dell’economia di Pechino.

