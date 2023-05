Quanto guadagnano i chirurghi in Italia e le differenze con Francia, Germania e Regno Unito

Si tratta di una professione indispensabile nella società, avere medici bravi aumenta la qualità della vita delle città che diventano più sicure. Ma avere chirurghi preparati può soprattutto salvarci la vita. Si tratta di uno dei lavori più difficili e non sempre lo stipendio è adeguato. Analizziamo la situazione di alcuni Paesi.

Da questa professione derivano grandi soddisfazioni ma anche grandi responsabilità. Alcuni chirurghi sono famosi a livello mondiale, hanno portato a termine interventi mirabolanti e salvato numerose vite. Anche i chirurghi italiani si sono fatti valere negli anni. Pietro Valdoni, Giuseppe Migliore, Carlo Gasparoni sono solo alcuni nomi che si sono messi in luce per la loro attività e la qualità del loro percorso medico. Ma quanto guadagnano i chirurghi in Italia in media?

Secondo il sito Talent.com lo stipendio medio per un chirurgo in Italia sarebbe di 39 mila euro l’anno cioè circa 20 euro l’ora. Un’entry level guadagnerebbe 38 mila euro l’anno mentre un chirurgo più esperto arriverebbe a 42 mila euro l’anno. Sono maggiori le cifre proposte dal sito Ideed che parla di 125 mila euro annui cioè 5.300 euro netti al mese. Questa professione avrebbe salari più alti del 245% rispetto ai salari medi italiani.

All’estero è meglio

In Francia la situazione è nettamente migliore. Lo stipendio base di un chirurgo sarebbe di 6 mila euro netti con 5 giorni di lavoro e andrebbe ad aumentare se aumentano le ore lavorative. Chi è considerato il vero paperone dei medici in Francia è il radiologo che arriva a guadagnare 12 mila euro netti al mese soprattutto nei centri del sud est.

In Germania negli ultimi anni la richiesta di professionisti nel settore della sanità è andata aumentando notevolmente, si sono creati numerosi posti di lavoro e gli stipendi sono rimasti alti. Un medico chirurgo in Germania guadagna 7.400 euro al mese. Ciò che possiamo notare è che la differenza tra l’Italia e gli altri Paesi europei per quanto riguarda i salari permane. È una differenza che si fa sentire in tutti i settori. Nel Regno Unito lo stipendio medio di un Medical Doctor è di 50 mila sterline l’anno. I medici nel Regno Unito hanno poi diritto a una rimunerazione che può arrivare fino ad altri 17 mila sterline l’anno.

Quanto guadagnano i chirurghi in Italia a seconda della specializzazione

Se pensiamo a quanto sia difficile diventare chirurgo e alle pressioni e alle responsabilità che il ruolo prevede, gli stipendi in Italia sono decisamente bassi. È necessario iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia per diventare chirurgo. Gli ingressi non sono liberi ma è necessario superare un test d’ammissione. Si tratta di una delle Università più selettive e impegnative in assoluto. È necessario svolgere un tirocinio di 3 mesi, dare un esame di Stato per essere abilitati e iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici. Quindi bisogna frequentare un Master di specializzazione per scalare le graduatorie.

Quando comincia il lavoro vero sono le abilità a fare la differenza. Un neo laureato secondo Indeed guadagna 78 mila euro lordi l’anno. La strada per arrivare al livello dei più esperti è lunga, qualcuno riesce ad arrivare a cifre record di 250 mila euro lordi l’anno. Ma bisogna dimostrare particolari abilità. Contano ricerche, articoli, visibilità e propensione all’innovazione. Un neurochirurgo guadagna 175 mila euro l’anno, un chirurgo pediatrico guadagna da 60 mila euro l’anno ma può superare anche i 250 mila euro l’anno. Dipende da esperienza e posto di lavoro. Un chirurgo plastico può guadagnare anche oltre i 150 mila euro lordi l’anno.