Assicurazione RC Auto e le migliori garanzie accessorie da inserire nel contratto per vivere sereni

Per usare il proprio veicolo, che sia la moto piuttosto che l’auto, un furgone piuttosto che lo scooter, il proprietario deve avere stipulato una assicurazione RCA. Si tratta della polizza Responsabilità Civile Autoveicoli, e serve per la cosiddetta copertura dei terzi. In termini pratici, è l’assicurazione obbligatoria da sottoscrivere, che copre per eventuali danni a cose o persone che un guidatore provoca ai terzi, sia trasportati che non. Non c’è alternativa alla RCA, perché il Codice della Strada è severo da questo punto di vista. Infatti espone il trasgressore, cioè chi circola sprovvisto di polizza, a sanzioni pecuniarie ed amministrative.

Ma è evidente che la polizza RCA copre tutti gli altri soggetti e tutte le altre cose, escludendo dal risarcimento il guidatore e la sua stessa auto. Per questo ci sono le cosiddette garanzie accessorie che un contraente la polizza RCA può scegliere di aggiungere all’assicurazione. Anche pagando un premio più alto, molte di queste garanzie risultano fondamentali, soprattutto per chi non ha soldi da spendere in riparazioni o cambiando auto.

Assicurazione RC Auto e le migliori garanzie accessorie in aggiunta

Molto dipende dall’uso che si fa del veicolo. Dai km che si percorrono e perfino dalle modalità con cui l’auto è tenuta durante le lunghe soste. Perché il rischio cambia da caso a caso e da soggetto a soggetto. Per esempio, chi fa molti km e percorre molta strada, per lavoro o per tempo libero, dovrebbe dotarsi di una polizza infortuni del conducente.

In caso di sinistro con colpa infatti, tutti coloro che si fanno male dopo l’incidente, sia chi era a bordo del veicolo responsabile che chi era a bordo degli altri veicoli coinvolti, oppure i pedoni, sono coperti dalla RCA. Il conducente no. E chi circola molto, aumenta il rischio. La polizza infortuni del conducente copre proprio questo rischio. Dotarsi di una garanzia cristalli invece, sarebbe opportuno sempre. Perché coi prezzi di oggi per la sostituzione di un parabrezza lesionato anche da un semplice sassolino, il salasso è dietro l’angolo. Con la polizza cristalli la compagnia di assicurazione copre questa fattispecie di danno da oggetto non identificato.

Le garanzie aggiuntive che dovrebbero essere immancabili

Quando parliamo di assicurazione RC Auto e le migliori garanzie accessorie, non possiamo non parlare del furto e incendio o degli eventi atmosferici o degli atti vandalici. In questi casi cambia molto la zona di residenza. Per esempio, se l’auto è stipata in strada durante la giornata, magari in prossimità di stadi, piazze o vie dove è frequente il passaggio di cortei e manifestazioni, gli atti vandalici coprono i datti di questo genere.

Le immagini recenti di Torino, messa a ferro e fuoco dagli anarchici durante una manifestazione, sono eloquenti. Macchine distrutte dal passaggio di questi vandali, che se prive di assicurazione, finirebbero con il dover essere riparate a spese dei proprietari. La polizza furto e incendio, soprattutto per chi vive in zone dove questi eventi sono più frequenti, sarebbe una salvaguardia per chi può subire questi danni. Oppure se la zona di residenza, o quella in cui comunemente si usa l’auto, è tra quelle dove inondazioni, grandine ed altri eventi atmosferici imprevedibili, sortiscono danni con maggiore frequenza.

Infine, come non parlare della polizza assistenza stradale. Sia chi fa un uso massivo dell’auto che chi ne ha una non giovane, può essere assoggettato ad avarie e guasti.

E il carro attrezzi, tra chiamata e intervento, ha un costo non certo irrisorio. E allora, dotarsi di una polizza assistenza stradale, che consente tramite numero verde, di fare l’operazione di chiamata e soccorso con la propria compagnia, può fare comodo come risparmio. Infatti è la compagnia a sostenere il costo del soccorso. Senza considerare che nelle versioni più complete, la polizza assistenza offre anche il servizio auto sostitutiva. Ed è a a spese della compagnia per i giorni di riparazione del proprio veicolo.