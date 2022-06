Il contorno di cui illustreremo la ricetta richiede appena 10 minuti per essere cucinato, anche se poi dovrà riposare per un po’ in frigorifero. L’ingrediente principale per prepararlo è la zucchina,

Quest’ultima è protagonista di tantissime ricette: alcune più semplici e altre un po’ più sfiziose e complesse, come le zucchine con un ripieno di melanzane e mozzarella. Tra le prime rientra proprio il carpaccio di zucchine.

Ecco un contorno con le zucchine facile, veloce e senza cottura nonché perfetto per accompagnare piatti a base di carne o pesce

In genere, questo termine si applica alle ricette a base di carne cruda tagliata a fettine sottilissime o di pesce. Queste ultime vengono condite con un filo di olio extravergine di oliva, salse o scaglie di formaggio. In questo caso, il principio è lo stesso. Le zucchine non vanno cotte e, anzi, si devono solamente marinare in prezzemolo, olio, limone ed erbe a propria scelta.

Ingredienti per 4 persone

6 zucchine di medie dimensioni;

succo di 1 limone;

basilico;

olio extravergine di oliva;

grana in scaglie;

sale fino.

Procedimento

Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a fette molto sottili. Dunque preparare il condimento con succo di un limone, sale e olio extravergine di oliva. Mescolarli e usarli per irrorare le zucchine.

Aggiungere le scaglie di grana e far riposare il carpaccio di zucchine in frigorifero per 1 ora di tempo. Quindi, aggiungere il basilico o delle erbe per condire a propria scelta. Ad esempio, chi vuole può usare il prezzemolo.

A questo punto, il carpaccio sarà pronto per essere servito in tavola e accompagnare un qualsiasi piatto di carne o pesce. Quindi, ecco un contorno con le zucchine facile, veloce e senza cottura.

Lettura consigliata

Al posto di pasta fredda e insalata di riso, cuciniamo con 3 ingredienti un freschissimo piatto estivo facile e pronto in soli 10 minuti