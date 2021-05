L’imbiancatura è un’attività di bricolage che tutti pensano di poter fare con un po’ di pazienza e buona volontà. Ma di certo non è così e i risultati si vedono. Per eseguire da soli un lavoro perfetto e risparmiare denaro, conviene seguire i consigli della nostra Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

La prima cosa da fare, è valutare esattamente quanti metri quadri dobbiamo tinteggiare, acquistando il quantitativo necessario di pittura. Anche il rivenditore ci può consigliare, se arriviamo con una foto della stanza e le misure.

Oggi ci sono in commercio vernici all’acqua molto interessanti, antifungine e antibatteriche. Prima di tinteggiare però stucchiamo bene buchi e screpolature, passiamo una mano di fondo e fissativo isolante, che protegge dall’umidità, e un antimuffa.

Preparare gli ambienti prima di iniziare

Con questa imbiancatura fai-da-te eseguiremo un lavoro perfetto come quello di un esperto e risparmieremo denaro rendendo molto più bella e accogliente la nostra casa. Cosa fare quindi?

I quadri vanno staccati dai muri, i mobili vanno spostati. Meglio se raggruppati al centro della stanza e ricoperti con teli bianchi o di plastica trasparente.

Anche il pavimento dovrebbe essere protetto, ma con teli antiscivolo. Se i mobili sono troppo antichi, pesanti e ingombranti, è sufficiente spostarli almeno di un metro dal muro e ricoprirli con plastica e nastro adesivo di carta che si comprano nei colorifici.

Meglio togliere le mensole e spostare i termosifoni, ricoprire i lampadari e staccare le plafoniere. Stacchiamo le placchette degli interruttori dal muro. I battiscopa e gli stipiti di porte e finestre vanno ricoperti con fogli di giornale, fissati con nastro adesivo di carta, perché potrebbero macchiarsi.

L’abbigliamento e il corredo giusto dell’imbianchino per hobby

Per imbiancare bene bisogna dotarsi dell’abbigliamento e del corredo attrezzi adeguato. Ora ci sono in commercio praticissime tute monouso in vari modelli. Nonché cuffie, guanti usa e getta. E mascherine idonee per non inalare le sostanze chimiche presenti nelle vernici.

Per dipingere acquistiamo una dotazione minima da imbiancatura. Barattolo e pennello non bastano. La spesa da fare comprende almeno rullo, pennello, pennellessa piccola per gli angoli.

Dobbiamo munirci di una scala comoda, leggera ma a norma di sicurezza che consente di raggiungere qualsiasi tipo di altezza. E di stracci per asciugare i pennelli. Che vanno sempre sciacquati bene.

Procediamo con una mano di fondo e con il fissativo isolante. Poi immergiamo metà del rullo nella pittura, lasciamo sgocciolare bene e poi procediamo.

Tinteggiamo le superfici più grandi procedendo dall’alto verso il basso.

Attendiamo che la vernice della prima mano si asciughi bene prima di effettuare una seconda passata.

L’imbiancatura di una casa si dovrebbe effettuare durante i mesi estivi e primaverili, sfruttando la luce del sole.