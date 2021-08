È tempo di vacanze. Molti di noi hanno già prenotato, ma alcuni hanno voluto aspettare qualche offerta last minute o anche di vedere l’evolversi della situazione Covid. Per chi ancora non sa dove passare le sue vacanze, ecco 10 spiagge incantevoli a prova di bambino per le vacanze in famiglia.

Le località perfette per i più piccoli

Per essere adatte ad un bambino sarebbe opportuno scegliere località che offrono un litorale semplice, privo di scogliere o percorsi impervi, che possono essere pericolosi per i nostri figli o quantomeno possono metterli in difficoltà.

Anche il fondale marino è molto importante. Un fondale più basso, permette ai nostri figli di giocare in libertà, senza il rischio di arrivare subito dove c’è acqua alta. Meglio ancora se la località è attrezzata con giochi, campetti di vario genere e bar per qualsiasi voglia o necessità del momento.

10 spiagge incantevoli a prova di bambino per le vacanze in famiglia

Partiamo dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Già dal nome possiamo intuire come sia caratterizzata da sabbia dorata. Dotata di tutti i comfort, è perfetta per i bambini.

In Toscana possiamo scegliere Marina di Grosseto. Questa località offre spiagge ampie e fondali bassi, nonché una splendida pineta dove fare pic nic.

Nelle Marche, più precisamente a Senigallia, troviamo la Spiaggia di velluto, dalla sabbia morbidissima, immersa nella natura.

In Abruzzo, invece, possiamo scegliere la Spiaggia di Roseto degli Abruzzi, dove gli stabilimenti balneari sono attrezzatissimi con giochi, bici e monopattini.

Si trovano nel Parco Nazionale del Circeo, le spiagge di Sabaudia offrono divertimento per i più piccoli e totale relax per i genitori.

Conosciuto come le Maldive d’Italia, il Salento non smette mai di stupirci. Marina di Ugento è una delle sue spiagge più belle, con sabbia finissima ed acque cristalline.

Si trova nel Parco Nazionale del Cilento, in Campania, la spiaggia delle Saline, a nord di Palinuro. Una vacanza di puro relax immersi nella natura.

Acque calme e trasparenti e lidi attrezzati ci aspettano a Marina di Pisticci, in Basilicata.

In Sicilia la scelta è veramente ampia. San Vito lo Capo, però, ha qualcosa di magico con le sue spiagge infinite ed il suo mare che ricorda quello delle isole tropicali.

La Sardegna, invece, ci aspetta alla spiaggia di La Pelosa, a Stintino, con un mare che solo quest’isola può regalare.