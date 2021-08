L’estate è la stagione delle grigliate. Quando ci si raccoglie attorno ad una brace accesa si respira sempre un’atmosfera allegra e rilassata. Sulla griglia si possono cuocere carni pesce e verdure, per fare contenti tutti i palati. C’è un ortaggio, però, che cotto in questa maniera potrebbe seccarsi e veder rovinato il suo ottimo sapore. Ci stiamo riferendo alla pannocchia. Ebbene, basta conoscere questo trucchetto perché questa verdura alla brace rimanga umida e succosa.

Le proprietà

Il mais è un toccasana per chi soffre di anemia. È, infatti, naturalmente ricco di ferro. Inoltre, grazie alla presenza della vitamina A e a quelle del gruppo B fa bene agli occhi, alle ossa ed al cuore.

Dunque, cosa c’è di meglio che affondare i denti in una deliziosa pannocchia calda? Una delizia estiva che si può fare lessa o in forno. Ma il suo gusto viene esaltato proprio quando è cotta sulla brace. Per questo gli appassionati hanno riscoperto un metodo antico di cottura dal risultato stupefacente: grigliare il mais con la buccia.

Non avremmo più bisogno di pulire tutta la pannocchia ed infilarla negli stecchini come di solito si fa. Dobbiamo invece fare solo 2 operazioni. Prima rimuoviamo la seta che ricopre il mais. Poi mettiamo a bagno le pannocchie intere per 20 minuti. A questo punto il gioco è fatto.

Non ci resta che arroventare a griglia. Una volta che la temperatura sarà medio alta appoggiarci le pannocchie che abbiamo trattato. Quindi girarle via via per ottenere una cottura uniforme. Il tempo medio di cottura è di una ventina di minuti.

Il risultato sarà un mais dal sapore tostato ma dal cuore umido e succoso. I palati più sensibili avvertiranno anche una sfumatura di nocciola che viene dalla tostatura della buccia.

Solo pochi sanno che il mais ha un elevato indice glicemico. Per questo motivo chi soffre di diabete o è in sovrappeso dovrebbe prestare molta attenzione a consumarlo.

