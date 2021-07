L’oro fisico è una delle migliori forme di protezione del nostro risparmio a lungo termine. È ideale da trasportare, possiamo anche indossarlo e trasmetterlo agli eredi. È lecito pensare che questa materia prima possa sopravvivere in futuro più di ogni valuta cartacea o scritturale.

Ma ci sono anche altri motivi, per farlo, proprio ora. Un anno fa, quando intervenimmo a un web in air sull’argomento, consigliammo di comprare. L’oro valeva 1.726,75 dollari l’oncia (pari a 55,32 euro) e oggi siamo a 1.534,42 (49,33 euro). Durante questi 12 mesi ci sono stati momenti utili per vendere bene.

Il 3 agosto sorso il prezzo all’oncia troy è schizzato a 2.010 dollari. In questi giorni si è aperta una finestra di ribassi. Ma è lecito ritenere che non durerà molto. Anche nel 2017, nel 2019 tra luglio e agosto, ci sono stati movimenti al rialzo interessanti.

Inoltre, si avvicina il cambio della guardia ai vertici di grandi Nazioni europee: Francia e Germania. Il ricambio di premier è sempre fonte di turbolenza finanziaria. Dunque, pensiamoci. Investire in oro non richiede nessun tipo di esperienza o competenza. Non c’è da capire come funziona. Ecco 10 motivi per cui conviene investire in oro adesso. Grazie alle riflessioni degli Esperti di Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Un bene tangibile

Se usiamo il servizio home banking non dobbiamo andare alla filiale per fare un bonifico. Tuttavia, dobbiamo impazzire con operatori di call center o una ridda di codici OTP che ci arrivano più volte sul telefono, per impartire un ordine di investimento.

L’oro fisico non è soggetto ai rischi tipici di tipi di asset cartacei. Non possono “hackerare” o cancellare i nostri lingotti. Per ora, inoltre, l’oro non presenta rischi di controparte. Un lingotto, anche piccolissimo, non può fallire o fare bancarotta. La moneta aurea non è una promessa di pagamento, come una banconota, una polizza o un assegno.

L’oro è anonimo e facilmente trasportabile

L’oro può essere posseduto in totale anonimità. Ed è uno dei pochissimi asset che offre totale riservatezza e non deperisce.

Chi lo riceve può subito convertirlo in contante e può sempre portarlo con sé, anche indossandolo. Possiamo conservare l’oro a basso costo in una cassetta di sicurezza senza manutenzione. In poco spazio si può accumulare un grande valore.

10 motivi per cui conviene investire in oro adesso

Da molti secoli l’oro offre una grande sicurezza e la possibilità di accrescere il suo valore. Tra luglio e agosto 2016, cinque anni fa, l’oro valeva circa 1.179,95 dollari l’oncia. Il prezzo oscillava intorno ai 34 euro al grammo.

Contrariamente a quanto può accadere ad altri asset, il valore dell’oro fisico non pare soggetto a rischi di azzeramento. Dunque, anche se ci piacciono i fondi e le azioni, è utile diversificare in oro parte del proprio patrimonio.