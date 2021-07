Sia che si frequenti la montagna da anni e ci si senta veterani sia che la si provi per la prima volta, ci sono delle cose che nello zaino di un camminatore non devono mancare. Oggetti che possono tornare utili in ogni situazione. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dunque stillato una lista, che si può usare anche come check list prima di partire, con elencate le 10 cose da non dimenticare a casa per una gita in montagna.

10 cose da non dimenticare a casa per una gita in montagna

Per una gita in montagna in tutta sicurezza queste sono le prime 5 cose da portare:

acqua. Quando si cammina non bisogna bere troppo per non rischiare di appesantirsi. Tuttavia, soprattutto quando si va in montagna d’estate, avere con sé almeno 1 litro d’acqua è fondamentale, perché non è detto che sul percorso si trovino rifugi o sorgenti da cui prenderla; spuntini. Se per pranzo si punta al rifugio con il cibo tipico, è comunque bene avere con sé qualcosa da sgranocchiare sul percorso; soldi. Se si trova un rifugio aperto, la cosa migliore da fare è fermarsi a riposare e a rifocillarsi con buon cibo e qualcosa di fresco da bere crema solare. La montagna è ingannevole, perché quando tira un po’ di vento fresco si ha la sensazione che non faccia caldo e la crema non serva. Ovviamente non è così: in montagna il sole picchia anche più forte che sul mare; cappellino. Serve sia per gli stessi motivi degli occhiali da sole, sia perché se il sole batte forte si rischia un’insolazione. In alternativa al cappello va bene anche una bandana;

Ecco gli ultime 5 cose da mettere nello zaino

Infine, ecco le ultime 5 cose da tenere nello zaino:

occhiali da sole. Sarebbe buffo andare in montagna e non vedere nulla perché accecati dalla luce del sole. Meglio non provare questa esperienza; maglietta di ricambio. Se si suda durante il cammino, è bene mettere qualcosa di asciutto una volta arrivati, per non prendere un colpo d’aria e tornare a casa ammalati; cerotti per le vesciche. Gli scarponi, soprattutto se nuovi, tendono a fare attrito e formare vesciche. È bene allora avere con sé i cerotti apposta, soprattutto per la discesa; impermeabile. Il meteo è imprevedibile, in città come in montagna. Bisogna sempre avere con sé qualcosa per ripararsi da un eventuale acquazzone; macchina fotografica. In montagna si vedono paesaggi mozzafiato, animali selvatici e cieli da sogno. È giusto immortalarli per non dimenticarli mai.

Il consiglio: usare uno zaino buono

In montagna uno zaino tecnico e capiente è fondamentale: oltre a contenere le cose elencate sopra, servirà anche per portare gli abiti che metteremo e toglieremo durante la passeggiata.