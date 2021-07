D’estate le nostre tavole abbondano di ricette gustose e coloratissime a base di tutte le verdure di stagione. Tra queste, esiste una variante dei classici peperoni chiamata friggitelli, ovvero dei peperoni lunghi e dolci buonissimi da gustare e protagonisti dell’estate.

Continuando a leggere vedremo come preparare dei deliziosi friggitelli ripieni al forno, perfetti per i pic-nic estivi.

La ricetta della nonna che fa impazzire grandi e piccini perfetta per l’estate

I friggittelli sono dei peperoni dolci dalla forma allungata conosciuti anche con il nome di friarelli (o friarielli) tipici del periodo estivo. Questi ortaggi sono ricchi di proprietà e di principi nutritivi e fanno molto bene al nostro organismo. Infatti, i friggitelli contengono diversi amminoacidi essenziali, vitamina C ed antiossidanti. Per cui, sono ottimi sia per mantenere la vista sana che per prevenire l’invecchiamento.

Vediamo quindi come preparare i friggitelli ripieni con questa ricetta.

Ingredienti

8 friggitelli;

40 gr pangrattato;

35 gr pomodori secchi;

150 gr pomodori;

30 gr formaggio grattugiato;

Olio evo, sale, pepe, basilico q.b.

Procedimento

Iniziare tagliando per lungo un lato dei friggitelli per lasciarli aperti e rimuovere i semini. Poi, tagliare i pomodori ed i pomodori secchi a cubetti e versare in una ciotola entrambi, aggiungendo anche formaggio, pan grattato, basilico sale e pepe.

Dopo aver mescolato per bene gli ingredienti, mettere i friggitelli su una teglia ricoperta da carta da forno e farcire ogni friggitello con il ripieno. Infine, condire con abbondante olio evo e cuocere in forno statico a 180° per circa 20 minuti. La ricetta della nonna che fa impazzire grandi e piccini perfetta per l’estate è conclusa ed è pronta per essere assaggiata.

Alcuni consigli

I friggitelli ripieni si possono conservare in frigorifero per 2-3 giorni, anche se si consiglia di consumarli appena pronti. Inoltre, questa ricetta può essere modificata a piacere per andare incontro ad ogni gusto, scegliendo ad esempio un ripieno piccante, oppure a base di carne.

Infine, questa ricetta è perfetta anche per i nostri amici vegani, basterà sostituire il formaggio grattugiato con del formaggio vegano.