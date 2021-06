Per camminare bene non ci vogliono solo le scarpe adatte. Sicuramente indossare per molto tempo la calzatura sbagliata e camminarci può dare molti problemi. Si va dalla cattiva postura fino alle più frequenti bolle o vesciche. Ed è proprio di questo fastidiosissimo problema che si parla in questo articolo.

Gli Esperti della Redazione di PdB offrono consigli su come prevenire le vesciche ai piedi curandole con 3 rimedi naturali a costo zero. Ecco come proteggere per sempre i piedi da sofferenze inutili indossando qualsiasi scarpa e senza rinunciare a lunghe passeggiate, viaggi o trekking.

Cause comuni delle vesciche

Le vesciche ai piedi compaiono in seguito allo sfregamento continuo con una parte della scarpa. Questo può succedere sia con scarpe troppo piccole che con scarpe troppo grandi. Alle volte però le vesciche si presentano dopo lunghe ore in cammino, possibilmente indossando delle scarpe poco adatte. Un’altra causa potrebbe essere la presenza di un difetto della scarpa stessa.

Il corpo reagisce allo sfregamento proteggendosi e creando una sorta di sacchettino pieno di un liquido trasparente. La funzione è di proteggere le parti più profonde della pelle dai batteri. Ecco che si forma la vescica che può portare fastidio e alle volte un dolore tale da non permettere di indossare altre scarpe.

Prevenire le vesciche ai piedi curandole con 3 rimedi naturali a costo zero

Due sono i primi accorgimenti che si devono prendere in considerazione. Il primo sono avere le scarpe giuste e il secondo proteggersi con calze morbide, adatte al tipo di scarpa e all’attività che andremo a fare. Se si cammina per lunghe ore come in un trekking, allora le calze dovranno essere super traspiranti ma allo stesso tempo avvolgere il piede e la caviglia.

Non si deve mai creare umidità ed è questo lo scopo della calza. Ad attutire ancora lo sfregamento è possibile inserire delle comode solette, magari in lattice. Questo consente di sopportare meglio gli urti di strade pietrose, rocce, asfalto caldo etc.

Per i camminatori esistono in commercio degli spray e dei cerotti appositi che sono assolutamente da utilizzare. Chi conosce i punti deboli del proprio piede può aiutarsi applicando questi cerotti o creme anti sfregamento.

La cura delle vesciche

Un rimedio che aiuta la vescica a guarire è il pediluvio in acqua, sale e bicarbonato. Questo rimedio si può usare anche quando la vescica si fora e perde il liquido. Per far riassorbire la bolla, invece, possiamo applicare del gel di aloe vera direttamente sulla parte e tenerla qualche minuto. Anche la calendula in pomata aiuta la vescica a rimarginarsi, oltre ad avere un’azione lenitiva e antinfiammatoria.

Approfondimento

