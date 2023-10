Il cane di Bianca Atzei: ecco quanto costa il Volpino di Pomerania e quali sono le sue caratteristiche

È il cane delle celebrities, e tutti lo amano per la sua simpatia e vivacità, ma sai quanto costa il volpino? Scoprilo nelle prossime righe.

Il volpino di Pomerania, noto anche come Pomerania o Spitz tedesco nano, è una razza canina affascinante e divertente. Ultimamente è diventata molto famosa perché apprezzata da vip quali Bianca Atzei, Diletta Leotta e Giulia De Lellis, che hanno deciso di accogliere un volpino nelle loro famiglie. Ma quanto costa davvero possedere un volpino di Pomerania, e quali sono le caratteristiche fisiche e caratteriali che lo rendono così speciale? In questo articolo, esploreremo le meraviglie di questa razza e scopriremo quanto dovresti aspettarti di spendere per accogliere un Pomerania nella tua vita.

Il cane di Bianca Atzei: scopri quanto costa questo cane, e quali sono i suoi pregi e difetti

Il volpino di Pomerania è un cane di piccola taglia, così bello che, a prima vista, potrebbe sembrare un peluche. Presenta diverse caratteristiche distintive, dal punto di vista fisico e caratteriale. In primo luogo, la taglia: il volpino di Pomerania è un cane piccolo, con un peso che varia generalmente tra 1,5 e 3,5 chili e un’altezza di circa 18-30 centimetri. La sua pelliccia è una delle caratteristiche più notevoli del Pomerania. Questi cani hanno un folto mantello di pelo lungo e morbido, che richiede una cura costante per mantenerlo in buone condizioni. I colori del mantello variano e possono includere arancione, crema, nero, blu e marrone. Da notare anche la coda: il Pomerania ha una coda folta e portata alta sopra il dorso, con un caratteristico arricciamento.

Il carattere del Volpino di Pomerania

Nonostante le dimensioni ridotte, questi cani hanno un grande cuore. Sono noti per essere affettuosi, affezionati e legati al loro proprietario. Amano trascorrere del tempo con le persone, spesso cercano attenzioni e coccole, e sono molto intelligenti, un po’ come il bassotto tedesco, uno dei cani più amati da Maria De Filippi. Il Pomerania, inoltre, è un cane facilmente addestrabile ma, a volte, può rivelarsi anche un po’ testardo. Infine è impossibile non notare quanto i Pomerania siano cani pieni di energia. Amano giocare e correre, quindi devono essere stimolati con sufficiente attività fisica. Una volta inquadrato il carattere, passiamo al prezzo.

Ecco quanto costa questa razza canina

Una delle domande più frequenti tra gli amanti di questa razza canina è: “Quanto costa?”. Per rispondere a questa domanda, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. L’acquisto di un cucciolo di volpino di Pomerania da un allevatore di alta qualità può variare notevolmente in base alla linea di sangue e alla purezza della razza. In media, puoi aspettarti di spendere tra 1000 e 3000 euro, ma questi prezzi possono anche essere superati. Il cane di Bianca Atzei, quindi, può arrivare ad avere un costo molto impegnativo, ma non è tutto.

Dato il manto lungo e lussuoso di questo cane, infatti, dovrai investire tempo e risorse nella sua manutenzione. La spazzolatura regolare e le visite dal parrucchiere canino possono costare parecchio denaro. A questo, poi, bisogna aggiungere il costo del cibo, che può variare in base alla marca e alla dimensione del tuo cane, e le spese veterinarie che includono vaccinazioni, visite di controllo e cure mediche. Prepara un budget di almeno circa 200 euro all’anno per le visite di routine, esclusi i trattamenti più impegnativi.