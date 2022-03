Un’imperdibile occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione nel 2022 con 1.360 posti disponibili con diploma e laurea per vari ruoli e profili

Tempo di grandi concorsi nella Pubblica Amministrazione. Ad oggi, ci sono molti bandi attivi per lavorare in diversi Enti pubblici. Dalle Amministrazioni centrali a quelle locali fino agli Enti pubblici. A causa della pandemia l’Italia ha rallentato nella crescita economica, allo stesso modo i concorsi pubblici attivi sono stati bloccati e non si sono svolti. D’altra parte, con la progressiva uscita dall’emergenza sanitaria sono ripartite le procedure d’assunzione pubbliche.

Non solo ripartono, ma sembra che la Pubblica Amministrazione abbia iniziato un processo di vero e proprio ricambio generazionale. Infatti, per molti anni i concorsi pubblici sono stati bloccati e l’età media dei dipendenti pubblici si è alzata molto. Oltretutto, molte Amministrazioni sono ad oggi sotto organico e stanno programmando un gran numero di assunzioni.

Grande occasione di lavoro

Per queste ragioni, si presenta un’imperdibile occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nel Ministero dell’Interno. Infatti, il Decreto Milleproroghe del 2022 ha previsto la possibilità, per questo Ministero, di procedere a nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2022. Questo significa che il Ministero, per non perdere l’autorizzazione legislativa ed economica a dotarsi di personale, dovrà emanare i relativi bandi entro il 31 dicembre.

Come noto, il Ministero dell’Interno è il più antico dei Ministeri. Svolge la funzione di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, e le prefetture. Tra le funzioni, oltre appunto la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, c’è quella di garanzia del regolare funzionamento degli Enti locali. Non solo, le prefetture hanno la rappresentanza del Governo sul territorio provinciale. Il Ministero dell’Interno si occupa anche di gestire, a livello amministrativo, le confessioni religiose, la cittadinanza e l’immigrazione.

Un’imperdibile occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione nel 2022 con 1.360 posti disponibili con diploma e laurea per vari ruoli e profili

Dunque, una lunga serie di funzioni che apre a varie tipologie di attività lavorative. Quanto le assunzioni previste, il Decreto Milleproroghe autorizza l’assunzione di 1.360 dipendenti. A disposizione dei candidati vari profili e professionalità, e si può accedere ai diversi concorsi sia con laurea che con diploma. Più nello specifico si autorizza l’assunzione di 70 consiglieri di prefettura, 130 prefetti e 10 dirigenti di seconda fascia, per i ruoli dirigenziali.

Sono previsti poi 200 posti per l’area funzionale III con posizione economica F1. 150 posti per l’area funzionale II con posizione economica F2, cui si aggiungono ulteriori 800 unità sempre per area funzionale II e posizione economica F2. I contratti dovrebbero essere tutti a tempo indeterminato. Come di consueto, gli interessati dovranno presentare le domande di partecipazione, al momento dell’uscita dei bandi, tramite il sito del Ministero. Se si è interessati a questo tipo di concorsi, il consiglio è quello di iniziare a prepararsi perché il Ministero emanerà i singoli bandi nel corso del 2022.