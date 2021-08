Con agosto ormai agli sgoccioli, lo sguardo è rivolto ai buoni propositi per l’autunno.

Tantissimi, infatti, sono alla ricerca di un lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni o presso Enti Nazionali o Internazionali per entrare nel mondo del lavoro.

Inoltre, è proprio questo il periodo in cui, dopo lo stop delle tante attese vacanze estive, moltissime aziende sia pubbliche che private cominciano a reclutare nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Ad esempio, sono partite le assunzioni a tempo indeterminato al MIUR.

Altro bando interessantissimo per laureati ma anche per diplomati è quello pubblicato dall’ANAS.

Quest’oggi, parliamo della possibilità di praticare un tirocinio retribuito presso l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Di seguito cerchiamo di capire di cosa si tratta e chi e come può partecipare al bando.

1.230 euro per 6 o 12 mesi per chi partecipa a questo interessantissimo bando

Ricordiamo, innanzitutto che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha sede a Bilbao, in Spagna. Istituita nel 1994, tale agenzia internazionale ha lo scopo di rendere i luoghi di lavoro europei più sicuri, produttivi e salutari, attraverso la condivisione e l’applicazione di informazioni di carattere giuslavoristico, sanitario e di prevenzione.

In questi giorni, proprio la EU-OSHA ha indetto un bando di concorso dedicato ai laureati per intraprendere tirocini retribuiti all’Estero.

In particolare, i tirocini si terranno nell’ufficio di Bilbao in Spagna e presso un altro ufficio di collegamento dell’Agenzia situato a Bruxelles in Belgio.

Requisiti e compenso

Per partecipare al bando i candidati dovranno:

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea e di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (parti dell’accordo SEE);

essere in possesso di una laurea completa o equivalente entro la data di chiusura delle candidature;

avere la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea, una delle quali deve essere l’inglese (per i candidati degli Stati membri dell’Unione europea);

avere un’ottima conoscenza dell’inglese (per i candidati provenienti da Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

Inoltre, coloro che risulteranno idonei riceveranno un contratto che prevede una retribuzione, per l’anno 2021-22, di 1.229,32 euro mensili.

Previsto anche un rimborso spese per il viaggio ai tirocinanti che risultano residenti a più di 50 km dalla sede dell’incarico.

Come candidarsi

Per tutti i laureati che intendono candidarsi il termine ultimo per inviare i propri dati è fissato per il 7 settembre 2021 alle ore 13:00.

Per tutti i dettagli e per scaricare il bando, si consiglia di consultare il sito ufficiale UE-OSHA. Dunque, ecco una buona opportunità di lavoro che permette di ottenere 1.230 euro per 6 o 12 mesi per chi partecipa a questo interessantissimo bando.