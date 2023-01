Sarà ancora più facile sapere quando e come andare in pensione con il nuovo servizio dell’INPS

Chi sta pensando alla futura pensione da oggi grazie al nuovo servizio aggiornato dell’INPS potrà orientare le proprie scelte in maniera più consapevole. Ecco tutte le novità del servizio e come accedervi.

Negli ultimi anni un obiettivo primario dell’INPS è rendere i suoi servizi sempre più semplici e accessibili agli utenti. In tale prospettiva aumenta sempre più il numero di servizi messi a disposizione dei cittadini per ricevere le diverse prestazioni e benefici a loro favore. Come il nuovo servizio per aiutare gli utenti nella valutazione degli effetti del riscatto del corso di studi universitari ai fini pensionistici. O ancora il nuovo servizio di domanda per la concessione di un mutuo ipotecario. Da oggi sarà ancora più facile sapere tutte le modalità per andare in pensione e simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell’attività lavorativa. Con il messaggio n. 298 del 18 gennaio 2023, l’INPS informa tutti gli interessati del rilascio della nuova versione del simulatore “Pensami”, Pensione a misura. Si tratta del simulatore di scenari pensionistici dell’INPS al quale si accede senza registrazione.

In cosa consiste il servizio Pensami

Con tale servizio gli utenti possono ottenere una consulenza pensionistica per sapere quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione. In particolare gli interessati possono conoscere le principali forme pensionistiche e l’eventuale possibilità di accedere anticipatamente alla pensione. L’obiettivo che si prefigge l’INPS con tale servizio è quello di accompagnare gli utenti verso una scelta consapevole della propria futura pensione. L’aggiornamento del servizio consiste in un’importante riprogettazione del simulatore in un unico percorso che prevede l’inserimento in un solo momento dei dati anagrafici e contributivi. Nonché la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione come il riscatto di determinati periodi.

Infine, la visualizzazione di possibili scenari pensionistici. A tale scopo è stata prevista anche una nuova funzione consulenziale che permette di visualizzare le principali caratteristiche di ciascuna pensione per indirizzare meglio l’utente. Inoltre tra i nuovi istituti all’interno del simulatore, si ritrova la valorizzazione della contribuzione versata nei Paesi UE ed extra-UE. Ciò in considerazione del crescente numero di persone che hanno svolto attività lavorativa all’estero.

Sarà ancora più facile sapere quali sono le diverse opportunità per i futuri pensionati

Gli interessati dovranno inserire pochi dati anagrafici, nonché i dati relativi alla contribuzione per ottenere le informazioni riguardanti le pensioni cui poter accedere. In particolare sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione. Ma non sarà possibile conoscere gli importi delle prestazioni.

La nuova versione del servizio è raggiungibile dal sito web dell’INPS accedendo dalla homepage alla sezione “Prestazioni e Servizi”. Di lì, bisognerà accedere a “Servizi” e poi cliccare su “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Infine il servizio sarà aggiornato anche di tutte le novità previste dall’attuale Legge di Bilancio.