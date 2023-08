I migliori integratori di potassio e magnesio: quanto costano e come evitare di spendere facendoli in casa

Non sempre un’alimentazione equilibrata è in grado di garantirci il fabbisogno quotidiano di sali minerali. Se soffriamo di determinate patologie o di carenze è necessario farci indicare dal medico un integratore che ci aiuti. Nel mercato ce ne sono diversi. Ma possiamo anche risparmiare facendoli in casa.

Scegliere un integratre di potassio e magnesio non è facile. Per questo l’aiuto del medico è fondamentale. Il prodotto deve essere efficace e consentirci di stare meglio ma anche di risparmiare. Non sempre spendere cifre elevate corrisponde a una migliore qualità. I siti specializzati in benessere offrono diverse classifiche che analizzate approfonditamente ci danno un quadro generale dei prodotti disponibili.

I prodotti Equilibra sono presenti in molte classifiche perché adatti in caso di intensa sudorazione oppure di carenze dovute ad attività fisica. Le bustine sono prive di glutine e lattosio e sono al gusto arancia. Il costo di 20 bustine è di 21 euro. Magnesio e potassio sono nutrienti importanti per il nostro corpo, evitare una carenza prolungata significa anche prevenire la sofferenza dell’organismo.

Da anni in commercio

Tra i migliori integratori di potassio e magnesio c’è sicuramente Polase. È il più conosciuto e pubblicizzato, indicato dai medici in caso di stanchezza cronica dovuta alle carenze minerali. È disponibile nei gusti arancia e mandarino e 36 bustine costano 49 euro. Il magnesio è il sale minerale più presente nel nostro organismo. Influisce sulla salute delle ossa, sulla pressione sanguigna e sulla glicemia. Ma anche sul sistema cardiovascolare.

Un altro integratore che spesso vediamo nelle pubblicità è Sostenium, il prodotto è ricco di vitamina C ed è uno di quelli che ci fa risparmiare di più. 28 bustine costano solo 9 euro e sono auto solubili. Se non lo sappiamo dobbiamo ricordare che è il magnesio a trasportare potassio oltre che calcio e altri sali minerali, dobbiamo quindi evitare ogni tipo di carenza. Questi 3 marchi sono i più conosciuti e affermati nel tempo, sono presenti nel mercato da più di 30 anni.

I migliori integratori di potassio e magnesio? Li otteniamo con gli agrumi

Possiamo sicuramente fidarci degli integratori che tutti i siti di benessere indicano come i migliori e non sempre è saggio cercare con il fai da te il risparmio assoluto. Se però vogliamo sperimentare un integratore fatto totalmente da noi seguiamo almeno il percorso più giusto.

Per fare un integratore salino (seguiamo i consigli della nonna e come fanno molte persone a casa) è necessario versare in 500 ml di acqua mezzo limone o un altro agrume a scelta. Quindi aggiungere un quarto di sale iodato. Gli agrumi contengono sia potassio che magnesio mentre il sale è la fonte di sodio. Facciamo attenzione, dobbiamo mescolare fino a quando il sale non si è completamente disciolto. Possiamo aggiungere altro limone per correggere il sapore e dolcificare con il miele. Teniamo in frigo per 30 minuti in modo da amalgamare i vari prodotti, proviamo un misto di arancia, limone e pompelmo se ci piace il gusto forte. Questo è il risultato più vicino che possiamo ottenere rispetto agli integratori salini in commercio. Caldo e stanchezza saranno solo un ricordo.

*(ndr In questo articolo riportiamo solo il risultaio di indagini e statistiche presenti su altri siti di indaginee comparazione. Non abbiamo alcun rapporto diretto o indiretto con le aziende citate.)