Mentre continua il tototass, i mercati americani, complici delle trend line rilevanti che stanno fermando il tragitto, potrebbero essere giunti a una fase di verifica. Il mese di giugno del quarto anno del ciclo presidenziale americano, dal 1898 ad oggi, è stato positivo nel 65% dei casi. Cosa accadrà stavolta? Wall Street sembra indecisa sul da farsi: cosa attendere per la prossima settimana?

Le azioni di American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) sono scese del 6% dopo che la società ha riportato risultati contrastanti per il primo trimestre. Nonostante un utile per azione (EPS) di 0,34 dollari, superiore alle aspettative degli analisti di 0,06 dollari, il fatturato è stato inferiore alle previsioni, con 1,14 miliardi di dollari rispetto agli 1,15 miliardi attesi

I risultati hanno mostrato una crescita del 6% del fatturato rispetto all’anno precedente, con aumento nelle vendite comparabili sia per il marchio American Eagle (+7%) sia per Aerie (+6%). L’utile lordo del trimestre è aumentato del 12%, arrivando a 464 milioni di dollari, grazie a una gestione efficace delle scorte e una strategia di liquidazione più

Jay Schottenstein, CEO di AEO, ha evidenziato la forza dei marchi dell’azienda e i progressi nella strategia di crescita. La previsione per l’anno fiscale 2024 è di un utile operativo tra 445 e 465 milioni di dollari e un aumento del fatturato tra il 2% e il 4%. Per il secondo trimestre, l’utile operativo previsto è tra 95 e 100 milioni di dollari, con un incremento del fatturato a una sola cifra, inclusi 55 milioni di dollari di impatto positivo dal cambiamento del calendario di vendita al dettaglio.

Nonostante le previsioni positive e l’incremento dell’EPS, il mancato raggiungimento delle aspettative di fatturato ha causato una reazione negativa degli investitori. La preoccupazione principale del mercato riguarda la capacità dell’azienda di mantenere la crescita delle vendite in un contesto di vendita al dettaglio altamente competitivo. American Eagle si concentra sull’ottimizzazione delle operazioni e sull’efficienza per sostenere la sua strategia di crescita.

Studio del grafico con i nostri algoritmi

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 19,606 e il massimo a 26,29. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 24 dollari. L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino al trimestrale, è impostato al rialzo. Soltanto sul time frame gironaliero, l’impostazione è laterale. Ci sono però delle divergenze rialziste che lasciano ben sperare. La tenuta di 22,48 infatti, potrebbe spingere i prezzi nel brevissimo verso l’area 25/25,50.

La seduta di contrattazione del 31 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.686

Nasdaq C.

16.735

S&P500

5.277,5.

La tendenza, come individuata dai nostri algoritmi rimane rialzista. Probabile inizio di una fase ribassista se una chiusura giornaliera, seguita poi da quella settimanale, sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

