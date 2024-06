I mercati sono arrivati in un punto nodale: cosa accadrà nei prossimi giorni?

I mercati sono arrivati in un punto nodale-Foto da pixabay.com

Come nella vita, anche sui mercati vige la regola che ogni cosa prima o poi va al suo posto e ogni puzzle si combina. Il mese di maggio si è chiuso e mentre molti aspettavano l’inizio di una fase ribassista, invece, di volta in volta si sono formati nuovi massimi. Nella settimana appena conclusa però, qualcosa potrebbe essere cambiato. La fase direzionale potrebbe aver raggiunto un punto decisivo. Ora i mercati sono arrivati in un punto nodale: cosa accadrà i prossimi giorni?

Questo potrebbe essere il momento di puntare sui farmaceutici

BCA Research consiglia agli investitori di aumentare la quota del proprio portafoglio destinata al settore farmaceutico, poiché le difficoltà recenti stanno diminuendo. Nonostante la riduzione della spesa legata al COVID-19 e i prezzi elevati dei farmaci hanno avuto effetti negativi, il periodo più difficile sembra essere passato e le attuali quotazioni azionarie già riflettono queste problematiche.

Il settore è sostenuto dall’invecchiamento della popolazione e da un rallentamento nella riduzione delle malattie rispetto alla mortalità. Inoltre, il 2023 ha visto un numero record di nuovi farmaci di successo, soprattutto per cancro, obesità e patologie genetiche, che promettono un aumento dei ricoveri.

I progressi nell’Intelligenza Artificiale trasformeranno il settore, riducendo tempi e costi di ricerca e sviluppo. Nonostante la concorrenza dei farmaci generici e biosimilari, l’industria sta vedendo un aumento delle fusioni e acquisizioni per rafforzare la capacità di ricerca.

Con i prezzi delle azioni farmaceutiche attualmente inferiori rispetto al mercato generale, BCA Research prevede una forte ripresa degli utili e consiglia di investire di più nel settore, evidenziando i fattori favorevoli a lungo termine, come i progressi tecnologici e i cambiamenti demografici.

Aggiornamento sul cambio euro dollaro

Il cambio da qualche settimana si sta muovendo in laterale e per questo motivo il contesto grafico non è cambiato. Al momento, il livello chiave di brevissimo è 1,0788. Una chiusura giornaliera inferiore ad esso potrebbe portare i prezzi verso 1,07/1,065. Fino a quando reggerà invece questo livello rimane probabile il raggiungimento di area 1,09/1,10.

I mercati sono arrivati in un punto nodale: cosa accadrà nei prossimi giorni?