Sai che esistono collezionisti che sono disposti ad acquistare vecchi gettoni telefonici? Infatti, esiste un vero e proprio mercato legato a tutti gli oggetti vintage apparentemente insignificanti ma in realtà hanno più valore di quanto ci si aspetti. C’è chi è alla ricerca di francobolli, monete e lire antiche o coniate per commemorare determinati eventi e c’è chi è alla ricerca, per l’appunto, di gettoni telefonici. Ormai, questi ultimi hanno esaurito la propria utilità e ne sono rimasti pochissimi in circolazione. Come è ben noto, le vecchie cabine telefoniche sono ormai state sostituite dai moderni smartphone, che permettono di mettersi in contatto con chiunque. Tuttavia, c’è chi ha conservato dei gettoni telefonici e potrebbe avere intenzione di venderli. In molti si chiedono quanto valga un vecchio gettone telefonico 7809. Proviamo a rispondere a questa domanda.

Quanto vale un vecchio gettone telefonico 7809?

La risposta è: dipende. Come per tutti gli oggetti da collezione, il suo stato di conservazione è molto importante per determinarne il valore. Quest’ultimo, in ogni caso, non è particolarmente elevato, almeno per i gettoni di questa serie. Infatti, si rivendono a circa 25 euro l’uno. Ecco quanto vale un vecchio gettone telefonico 7809. Ne vale la pena rivenderlo? La risposta sta a chi ne è in possesso.

Qualora il gettone fosse particolarmente usurato, il suo valore scenderebbe ulteriormente. Infatti, ammonterebbe a solo 1 euro.

Le eccezioni

Alcuni esemplari sono particolarmente rari. Sono quelli che presentano un triangolo presente sul lato sinistro della cornetta, frutto di un errore di conio. Questi gettoni, purché ottimamente conservati, hanno un valore che va dai 600 ai 900 euro. Insomma, di gran lunga maggiore rispetto agli altri.

Ma dunque, a chi chiedere per far valutare un vecchio gettone telefonico in proprio possesso, prima di provare a rivenderlo? Ad un esperto numismatico, così come si farebbe per una comune moneta. Soltanto uno di loro sarà in grado di fornire una risposta ben precisa.

