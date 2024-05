Molti si chiedono cosa stia trainando al rialzo i mercati azionari internazionali. Le variabili a parer nsotro sono tante e in tempo non sospetti sono state scritte più volte su queste pagine. Wall Street sembra inarrestabile: fin quando potrebbe durare? Anche fino a tutto il mese di giugno, se non proptio la prima settimana di luglio. Vedremo di volta in volta poi cosa accadrà e nei prossimi giorni argomenteremo questa nostra affermazione.

Focus su euro dollaro

Bank of America (BofA) ha pubblicato le sue previsioni sul mercato valutario, stimando che il tasso di cambio EUR-USD raggiunga 1,12 entro la fine dell’anno, con la maggior parte dell’apprezzamento dell’euro prevista nella seconda metà dell’anno. Questa previsione è superiore alla stima di consenso di 1,08 per il 2024.

Gli analisti di BofA hanno anche esaminato le altre valute del G4. La coppia USD/JPY è scambiata vicino alle previsioni di fine anno della banca per il 2024.

Per quanto riguarda la sterlina britannica (GBP), BofA è ottimista, grazie ai dati positivi sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito. Tuttavia, le imminenti elezioni generali nel Regno Unito potrebbero influenzare il mercato a breve termine.

In generale, BofA prevede un graduale deprezzamento del dollaro USA rispetto alla maggior parte delle valute del G10 per il resto dell’anno e nel 2024, con un deprezzamento maggiore contro le valute del G10 a più alto beta.

Studio del grafico

Il cambio da inizio anno ha segnato il minimo a 1,0601 e il massimo a 1,1054. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 1,0850. Quale potrebbe essere l’ndamento dei prossimi giorni? L’Alligator Indicator su base giornaliera è impostato al rialzo. Sugli altri time frame, fino all’annuale è impostato al ribasso. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato a 1,0724. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista 1,06/1,04.

Wall Street sembra inarrestabile: fin quando potrebbe durare?

Ieri i mercati americani sono rimasti chiusi per festività.

La seduta di contrattazione del 24 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.069

Nasdaq C.

16.920

S&P500

5.304,7.

Quindi, non è cambiato nulla dal punto di vista delle probabilità lette dai grafici e dalle serie stroiche. Probabile inizio di una fase ribassista se una chiusura giornaliera, seguita poi da quella settimanale, sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

Il pattern settimanale atteso è il seguente: fase laterale ribassista con minimo fra oggi e domani e poi nuovo rialzo fino alla seduta di venerdì.

